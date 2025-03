Marín de YPF: «No hay margen para costos altos de las empresas de servicio»

Los costos unitarios que pagan las compañías operadoras a empresas de servicio internacionales «y materiales es absolutamente mucho más caro de lo que se paga en Permian (Estados Unidos)«, advirtió el CEO de YPF, Horacio Marín. Expresó que no hay margen para costos altos de cara al desarrollo del Gas Natural Licuado (GNL) porque «competimos con Estados Unidos».

«Hoy no pueden decir que no los dejan importar herramientas. No es lógico. Menos en un país que tiene un libre mercado. Y el que tiene que patear el tablero es la industria y nosotros tomamos la decisión», expresó.

El ejecutivo expuso que ya iniciaron diálogos con las compañías internacionales. «Vamos a hablar con compañías sobre materiales y todo. Vamos a bajar los costos y no solamente para YPF, si no para toda la industria, porque eso nos hace competitivos», aseguró.

Según cálculos hechos por la empresa, hacer un pozo en Vaca Muerta es 35% más caro que en la Cuenca Permian de Estados Unidos, la principal región de shale del mundo. «Nos dio un desglose de las diferencias de costos. Nadie puede esconder la mano con sol. En el CERAWeek me dediqué a ir por eso. Vamos a ir por las dos compañías más grandes y tienen que bajar los costos», advirtió.

El proyecto de GNL que unifica a la industria «está muy adelantado pero competimos con Estados Unidos. Y no hay margen para los precios unitarios muy caros. Los números que yo tengo lo tienen ellos y da vergüenza. Hay herramientas que son muy importantes que son 300% más caros que en Permian», detalló durante el foro Vaca Muerta Insights.

Esta iniciativa abarca las expectativas de las mayores jugadoras de la industria en el segmento del gas. La primera parte es la que está más próxima a concretarse y es del consorcio Southern Energy, liderado por Pan American Energy (PAE). Prevé la llegada del buque de licuefacción Hilli Episeyo a las costas de Río Negro a mediados del 2026.

La compañía trabaja con el objetivo de alcanzar una producción que ronde los 200.000 barriles de crudo para fin de año. El proyecto Vaca Muerta Sur permitirá poner fin de forma definitiva al cuello de botella actual en el transporte de petróleo. “La cuenca podría estar produciendo y exportando 1.5 millones de barriles en los próximos años”, afirmó.

Resaltó que YPF «es tan grande como Halliburton mundial y nadie lo sabe. Somos exactamente iguales en ventas, Ebitda, que Halliburton. Somos la compañía que más invierte. Es la YPF inteligente y no la boba. YPF es la compañía en Latinoamérica que más pozos hace hoy y en los próximos 5 a 10 años».