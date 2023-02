Massa y Royón llegan a Neuquén para inaugurar un oleoducto

La inauguración formal del oleoducto que conecta el bloque de Sierras Blancas con la estación de bombeo troncal de Allen será el motivo por el cual el ministro de Economía, Sergio Massa, y la secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, llegarán mañana a Neuquén. El acto contará además con la presencia de las principales autoridades de las empresas desarrolladoras.

La actividad de Vaca Muerta ha sido el eje de las visitas de Massa a Neuquén. La primera se dio en septiembre del año pasado, a poco de asumir el cargo, cuando participó de la Exposición Argentina Oil&Gas Patagonia en Neuquén capital.

La segunda visita a Neuquén fue en realidad solo de paso ya que el ministro se dirigió al campamento que funciona en Río Negro con motivo de la construcción del gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Ahora, la visita volverá a ser a Neuquén para participar del acto de inauguración que tendrá lugar en el bloque Sierras Blancas de Shell, emplazado a pocos kilómetros de la locaidad de San Patricio del Chañar.

El acto, previsto para mañana luego del mediodía, será la inauguración formal del ducto, ya que en la práctica entró en operaciones a fines del año pasado. Se trata de una obra que demandó una inversión cercana a los 80 millones de dólares íntegramente financiada por capitales privados a partir del consorcio formado por Shell (60%), Pan American Energy (PAE) con un 25% del activo, y Pluspetrol (15%).

La obra fue construida por Techint en conjunto con la empresa neuquina Ingeniería Sima y permitirá transportar hasta 125.000 barriles de petróleo por día con la ventaja de permitir la vinculación directa de Sierras Blancas y todos los bloques linderos a la estación de bombeo que Oldelval tiene en Allen, Río Negro.

El ducto tiene 105 kilómetros de extensión y por su capacidad -con ductos de 16 pulgadas- permitirá transportar hasta la red troncal la producción no solo de Shell, PAE y Pluspetrol de esa zona, sino también de otras empresas que estén interesadas.

La visita de Massa y Royón llamó la atención de varios actores de la industria de Vaca Muerta ya que si bien el oleoducto a inaugurar tendrá un rol destacado en el transporte de petróleo de la formación shale, se trata en realidad de una obra de transporte interno similar en ciertos aspectos a otras ya existentes como es el caso del oleoducto que conecta Loma Campana con Lago Pellegrini.

Además, hasta tanto la firma Oleoductos del Valle (Oldeval) no amplíe la capacidad de transporte de la línea Allen a Puerto Rosales, programada en el plan ya en marcha Duplicar Plus, el nuevo ducto a inaugurar no podría utilizar toda su capacidad pues el resto de la línea de transporte se encuentra saturada desde octubre del año pasado.