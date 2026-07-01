Mastercard e YPF Digital se alían para expandir el ecosistema de pagos en la Argentina

Mastercard e YPF Digital anuncian una alianza estratégica a largo plazo para integrar nuevas capacidades de pago y beneficios en APP YPF. El primer paso será el lanzamiento de una tarjeta prepaga Mastercard, que estará disponible para los usuarios hacia fines de este año.

La tarjeta prepaga Mastercard YPF ofrecerá a los usuarios la posibilidad de realizar compras tanto en comercios físicos como virtuales de la red global de Mastercard y acceder a múltiples beneficios.

De esta manera, APP YPF ampliará su alcance más allá de las estaciones de servicio e incorporará una nueva solución de pago pensada para el día a día de las personas.

“Trabajar con Mastercard nos permite potenciar nuestra propuesta de valor y seguir evolucionando nuestro ecosistema digital, incorporando soluciones de pago innovadoras que amplían el alcance de APP YPF y simplifican la experiencia de nuestros usuarios dentro y fuera de nuestras estaciones”, señaló Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital.

Mastercard impulsa las economías y empodera a las personas en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. Junto a sus clientes, la compañía está construyendo una economía resiliente donde todos puedan prosperar.

Apoyandose en una amplia gama de opciones de pagos digitales, logra que las transacciones sean seguras, simples, inteligentes y accesibles. Su tecnología e innovación, alianzas y redes se combinan para ofrecer un conjunto de productos y servicios únicos que ayudan a las personas, empresas y gobiernos a alcanzar su máximo potencial.

«Esta alianza con YPF Digital suma nuestras soluciones de pago y tecnología a uno de los ecosistemas digitales con mayor capilaridad del país, acercando nuevas oportunidades, beneficios y experiencias de Mastercard a millones de argentinos que ya usan la aplicación», expresó Florencia Solazzi, Cluster Leader para Mastercard Argentina y Uruguay.

Con el lanzamiento de este nuevo medio de pago y el acuerdo estratégico entre ambas compañías se abre la puerta para una nueva gama de beneficios y promociones para los usuarios de YPF en categorías como gastronomía, movilidad, entretenimiento y otros rubros.

YPF Digital es la compañía que integra y potencia los activos digitales a través de los cuales YPF se vincula con sus clientes, con APP YPF como plataforma central que transforma la experiencia de consumo.

Trabaja en la integración de aplicaciones, el lanzamiento de nuevas soluciones y la aceleración del time to market para desarrollar ecosistemas centrados en las personas y su movilidad. En este marco, continúa expandiendo su ecosistema de servicios financieros digitales con herramientas que permiten administrar, pagar y hacer rendir el dinero desde una única experiencia.

Con esta alianza, Mastercard e YPF Digital refuerzan su compromiso con el desarrollo de soluciones de pago innovadoras, ampliando las posibilidades del ecosistema digital de YPF y acompañando la evolución de los hábitos de consumo de los usuarios.