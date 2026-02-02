Tras el retiro de YPF, cómo le fue a las empresas que tomaron el control de las áreas de Santa Cruz

La provincia de Santa Cruz atraviesa una nueva etapa en la explotación de sus yacimientos convencionales. Desde diciembre de 2025, seis nuevas empresas comenzaron a operar diez áreas hidrocarburíferas de la Cuenca del Golfo San Jorge que hasta ahora estaban bajo la órbita de YPF, tras la licitación pública 542/2025 impulsada por FOMICRUZ S.E.

Con el cambio de operadores ya en marcha, diciembre se convirtió en el primer mes de referencia para medir el desempeño productivo de las compañías que asumieron la operación de estos campos maduros, donde el foco está puesto en el mantenimiento y la optimización de los pozos existentes.

Los números de la producción

Entre las operadoras que iniciaron esta nueva etapa con resultados positivos se destacan Clear Petroleum SRL y el consorcio Quintana E&P Argentina SRL – Quintana Energy Investments S.A.

Clear Petroleum, a cargo del bloque Cañadón de la Escondida–Las Heras, lo recibió con una producción que en noviembre fue de 8.189 barriles diarios, cifra que en diciembre ascendió a 8.453,76 barriles, lo que representa un incremento del 3,2% en su primer mes completo de operación.

Clear y Quintana mostraron subas en diciembre respecto de noviembre. Fuente Río Negro.

Por su parte, Quintana, operadora del bloque Cañadón León–Meseta Espinosa, pasó de 5.925 barriles diarios en noviembre a 6.101,3 barriles en diciembre, marcando una suba del 2,9%, según los datos que se desprenden de los registros de la Secretaría de Energía de la Nación.

Algunas empresas redujeron su producción en Santa Cruz

Así también, la producción presentó leves bajas en otros bloques. Los ajustes iniciales impactaron en la producción de algunos campos maduros. Las empresas reportaron descensos moderados en sus niveles de producción, un comportamiento habitual en áreas maduras donde no se realizan perforaciones nuevas, sino tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de pozos.

Patagonia Resources S.A., que opera los bloques Los Perales–Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky, recibió en noviembre una producción de 7.434 barriles diarios, mientras que en diciembre el volumen bajó a 7.340 barriles, lo que representa una caída del 1,2%.

Mientras que, Roch Proyectos S.A.U., a cargo de los bloques Cañadón Yatel, Cerro Piedra–Cerro Guadal Norte y El Guadal–Loma del Cuy, pasó de 5.881 barriles diarios en noviembre a 5.774 barriles en diciembre, con una baja del 1,8%.

En el caso de Brest S.A., operadora del bloque Pico Truncado–El Cordón, la empresa recibió el bloque en noviembre con una producción de 1.484 barriles diarios, aunque los datos correspondientes a diciembre todavía no fueron presentados ante la Secretaría de Energía de la Nación. Lo mismo aplica para Azruge S.A .

Estos números evidencian que diciembre de 2025 dejó un primer balance dispar en el inicio de esta nueva etapa productiva en Santa Cruz. Con inversiones comprometidas por más de 1.250 millones de dólares hasta 2031, el desafío para las operadoras será sostener y mejorar la producción en yacimientos maduros, a partir de tareas de mantenimiento, eficiencia operativa y recuperación secundaria.

Los próximos meses serán clave para evaluar si el cambio de manos logra consolidar una recuperación sostenida de la producción en una de las cuencas históricas del petróleo argentino.