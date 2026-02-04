Mendoza va por las inversiones mineras y será sede de un foro internacional de financiamiento

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, encabezó en Buenos Aires el lanzamiento de The Andean Bridge, un encuentro que reunió a autoridades de empresas líderes, organismos multilaterales, embajadas, cámaras sectoriales y referentes del mercado de capitales, con participación de actores nacionales e internacionales vinculados al desarrollo productivo y minero. En el evento, anunció que Mendoza será sede del evento internacional Andean Capital Forum en abril. Además, oficializó a Sebastián Piña al frente de Impulsa Mendoza, en una nueva etapa orientada a la atracción de inversiones y el fortalecimiento financiero.

La actividad en Buenos Aires fue coorganizada por Impulsa Mendoza junto al estudio TCA Tanoira Cassagne, la Toronto Stock Exchange, la consultora IN-VR y The Net Zero Circle. En ese marco, Latorre presentó oficialmente al nuevo CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, y anunció que la provincia será sede del Andean Capital Forum, un evento internacional que se desarrollará del 20 al 22 de abril. El Andean Capital Forum se realizará del 20 al 22 de abril de 2026 en el Espacio Arizu, en Godoy Cruz, Mendoza, como parte de la iniciativa Andean Bridge (Puente Andino).

Andean Capital Forum

Durante tres jornadas, el foro reunirá a empresas mineras en distintas etapas de desarrollo, fondos de inversión, bancos, bolsas y mercados de capitales, autoridades gubernamentales y referentes institucionales vinculados al desarrollo productivo y minero.

El objetivo central es facilitar el acceso al financiamiento, promover inversiones de calidad y fortalecer la integración regional, posicionando a Mendoza no solo por su potencial geológico, sino también como un espacio de articulación institucional, técnica y financiera para el desarrollo sostenible de la minería andina.

La realización de este foro se integra a una agenda más amplia de promoción minera que incluye acciones de atracción de inversiones, fortalecimiento del entramado productivo local, capacitación y vinculación con proveedores, con el propósito de que el crecimiento de la actividad genere oportunidades concretas para las comunidades y empresas de la provincia. De este modo, Mendoza consolida su perfil como punto de encuentro entre inversión, conocimiento, articulación público-privada y desarrollo productivo con visión regional.

“Es un honor lanzar Andean Bridge, una iniciativa en la que venimos trabajando junto a la Bolsa de Valores de Toronto e IN-VR, y que expresa una decisión estratégica de Mendoza: consolidarse como hub financiero para la minería andina, articulando proyectos, instituciones y capital con una visión de largo plazo”, dijo la ministra ante una audiencia integrada por autoridades nacionales, representantes de la cadena de valor minera y referentes del sistema financiero.

Además, detalló que el foro internacional se realizará en el Espacio Arizu, en Godoy Cruz, con el objetivo de posicionar a la provincia como un nodo financiero y estratégico para el desarrollo de la minería en la región andina.

“Invitamos a las instituciones financieras y a las provincias de toda la región andina a sumarse a Andean Bridge. Esta es una iniciativa abierta, colaborativa y federal, pensada para apoyar a quienes decidan integrarse, aprovechar una arquitectura común y potenciar sus propios proyectos, con Mendoza como eje articulador.” agregó Latorre.

Durante el encuentro también expusieron Ignacio Nantes y Tomás Trusso, socios de TCA Tanoira Cassagne; Robert Peterman, director comercial de la Toronto Stock Exchange; Stelios Papagrigoriou, presidente ejecutivo y cofundador de IN-VR y Guillaume Legare, director para Sudamérica de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX); quienes analizaron el rol de los mercados de capitales y la articulación internacional para el financiamiento de proyectos mineros.

Impulsa Mendoza y una nueva etapa enfocada en inversiones

En este contexto, se presentó formalmente a Sebastián Piña como nuevo CEO de Impulsa Mendoza. Hasta ahora se desempeñaba como gerente financiero de la entidad y su designación marca el inicio de una etapa centrada en la atracción de inversiones.

Latorre destacó que el Gobierno de Mendoza ha desarrollado una estrategia de proyección global basada en el fortalecimiento institucional y la alineación de sus políticas públicas con estándares internacionales. Remarcó avances como la modernización del Código de Procedimiento Minero, orientada a mejorar la previsibilidad y la transparencia; la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto San Jorge, y la incorporación de criterios ambientales, sociales y de gobernanza desde las primeras etapas de los proyectos.

También subrayó el trabajo en ordenamiento territorial y promoción de la exploración en Malargüe Distrito Minero Occidental, al que definió como un ejemplo de política pública que reduce riesgos, genera información geológica y brinda mayor certidumbre a las empresas exploradoras. “En este contexto nace Andean Bridge.” afirmó.

“Mendoza asume aquí un liderazgo responsable, basado en sus ventajas comparativas y competitivas: institucionalidad, ordenamiento, capital humano, conectividad y una visión estratégica consistente. No buscamos competir con los grandes centros financieros del mundo, sino complementarlos, actuando como una plataforma regional que reduce fricciones, fortalece capacidades y genera demostración a través de transacciones tempranas.” sostuvo la ministra.



Por su parte, el flamante CEO de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña expresó:“Asumo el rol de CEO de Impulsa Mendoza con la convicción de que ingresamos en una nueva etapa del desarrollo minero de la provincia. Luego de un período de ordenamiento institucional y reposicionamiento de Mendoza en el mapa inversor global, el desafío actual es claro: pasar del posicionamiento a la acción, acelerando la exploración y facilitando el acceso a capital mediante una integración efectiva con los circuitos internacionales de financiamiento”.