Mendoza ya suma 25 empresas interesadas en su nuevo Parque Solar en Guaymallén
El proyecto se encuentra en pleno proceso licitatorio. La electricidad generada alcanzará para cubrir todos los servicios municipales, incluido el alumbrado público del departamento. La empresa Emesa está a cargo de la inciativa, la licitación y control de obra del parque solar municipal.
La licitación del Parque Solar Guaymallén sumó nuevas empresas interesadas, que participaron de la segunda visita al predio dónde se instalará el complejo de energía distribuida de la Municipalidad de Guaymallén. Funcionarios municipales, de la Empresa Mendocina de Energía (Emesa) y los representantes técnicos de las empresas fueron hasta la fracción de terreno de 10 hectáreas en la que se instalarán los paneles solares.
Las empresas que participaron de la visita fueron:
- Evergray Latam
- Intermepro
- Grupo Solper
- Ime SACI / Vicnet
- Skru Energía
- Ventus Machines & Trucks Argentina
- Penta Energy
- Zentit
- Grener
- Energy Mercosur
- Power China LTD
- Proyección Electroluz
- BGH, Sistemas Energéticos SA
- Urunday SA
- Solar Point SA
- Control Point)
En esta segunda visita se sumaron:
- Pamar
- Sistemas Solares Inti
- Brava Ingeniería
- Energe
- Ecos
- Portfolio
- Greenergy
Las empresas, luego de una reunión informativa, se dirigieron hasta el ex vertedero que alojará al futuro parque solar municipal. Así, a las 18 empresas se sumaron siete nuevas firmas interesadas en construir el complejo.
El proyecto de la Municipalidad de Guaymallén es una iniciativa para transformar el antiguo basural de Puente de Hierro en un centro generador de energía limpia. Con la generación se cubrirán las necesidades energéticas de todos los servicios municipales incluyendo la energía necesaria para prestar el servicio del alumbrado público.
Emesa ya lanzó el concurso público para la construcción del Parque Solar y anunció que los pliegos están disponibles para consultas de las empresas interesadas desde el 30 de diciembre pasado. Se pueden hacer consultas al correo electrónico renovable@emesa.com.ar, indicando en el asunto “Consultas PS Guaymallén”. El pliego se puede consultar haciendo click acá. La presentación y apertura de ofertas será el 18 de marzo de 2026.
Durante gestiones del año anterior, el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y el gerente general de EMESA, Mauricio Pinti, firmaron un convenio por el que la Municipalidad se encargó a Emesa la ejecución y realización de estudios de prefactibilidad, gestiones técnicas y administrativas para la confección del Pliego de Especificaciones Técnicas para la provisión, instalación, supervisión y habilitación de un Sistema Fotovoltaico de Generación Distribuida.
Por este convenio Emesa llevará adelante todas las tareas necesarias para la ejecución y puesta en marcha del parque solar, en un sistema de construcción «llave en mano», que una vez finalizada la obra la entregará a la Municipalidad de Guaymallén. Emesa tiene vasta experiencia en el desarrollo de proyectos solares en la provincia: El Quemado, que actualmente construye YPF Luz, el del Pasip en Palmira y el Parque Solar Godoy Cruz.
