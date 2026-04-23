Todavía no comenzó el invierno y Argentina ya retomó la importación de gas desde Bolivia

No es que no alcance la producción de Vaca Muerta, sino que son los gasoductos lo que explica que desde ayer miércoles, y antes del inicio de la temporada invernal, se está importando gas natural desde Bolivia, un país al que Argentina puso fin al contrato de importación permanente hace dos años atrás pero que ahora vuelve a la escena.

A diferencia de lo que fue el contrato de importación que rigió desde el 2006, en esta oportunidad no es el Estado argentino el que está realizando la compra de gas boliviano, sino desde el sector privado.

Según pudo averiguar EnergíaON, la importación corresponde a clientes industriales, en su mayoría generadores de energía eléctrica, que habrían utilizado como intermediario de la importación a la trader internacional Trafigura.

Según los registros oficiales, ayer ingresaron por esta vía 700.000 metros cúbicos de gas natural y hoy está previsto que fluyan otros 500.000 metros cúbicos.

Esta maniobra de importación de gas para el consumo en el NOA no es la primera vez que es da, dado que como se marcó en el inicio del artículo, el problema no radica en la producción de gas de Vaca Muerta, sino en las redes de los gasoductos del país.

Desde la reversión del Gasoducto Norte, que alimenta precisamente a las provincias del norte argentino, el flujo del gas dejó de ser desde Bolivia hacia el sur, y pasó a fluir desde Vaca Muerta, hasta el norte. Pero sucede que la capacidad de ingreso del gas desde Vaca Muerta está limitada, y si la demanda supera su capacidad -de unos 15 millones de metros cúbicos- la única alternativa que queda es la importación.

Las vías de importación del gas para el NOA

En este sentido, existen tres posibles vías: la primera es la que se está dando desde ayer, la importación desde Bolivia, una opción que tiene como limitante el declino productivo del vecino país.

La segunda opción es la importación de gas desde Chile. El vecino país compra GNL, lo regasifica y puede exportarlo a Argentina a través del gasoducto Norandino.

Mientras que la tercera opción es la que en estos días está en el ojo del huracán, ya que es la importación de cargamentos de GNL a ser regasificados en Escobar y desde allí inyectados en las redes del país, que pueden llevar más volumen al norte argentino.

Esta última modalidad acaba de tener un cambio de planes, pues el gobierno de Javier Milei apuntaba a que este año esa operación esté íntegramente en manos de privados, y para eso lanzó una licitación para que se contrate un cargador privado. Pero ayer ese proceso fue anulado y será la estatal Enarsa la que continuará haciendo las gestiones, para lo cual ya se compraron dos cargamentos y se lanzó un proceso para adquirir otros cuatro.