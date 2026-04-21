Mendoza se posiciona como hub financiero de la minería andina en el Andean Capital Forum

El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, junto a la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre; el director de Sudamérica de Toronto Stock Exchange, Guillaume Légaré, y el cofundador de IN-VR, Stelios Papagrigoriou, encabezaron la apertura de Andean Capital Forum.

En la oportunidad, Cornejo dio la bienvenida a los presentes, destacó el valor estratégico del encuentro y señaló a “Mendoza como un hub financiero para el desarrollo minero de la región andina”. En ese sentido, remarcó que los proyectos no se desarrollan únicamente con recursos naturales, sino “con personas con talento, con capital, con conocimiento, con instituciones, con estabilidad y fundamentalmente con confianza”.

Alfredo Cornejo, Gobernador de Mendoza. Foto gentileza.

El mandatario señaló que ese ecosistema es el que Mendoza busca consolidar y afirmó que “eso es, finalmente, el startup financiero, la plataforma que sintetiza precisamente esa visión: integrar proyectos regionales con mercados de capitales internacionales, fortalecer la visibilidad global de nuestras oportunidades y facilitar el acceso al financiamiento que la minería moderna necesita”.

Asimismo, sostuvo que la provincia cuenta con condiciones reales para cumplir ese rol, apoyadas en infraestructura, conectividad y capital humano, y aseguró que “nuestra provincia posee ventajas comparativas claras que la posicionan como un nodo de articulación entre proyectos y financiamiento”. En esa línea, destacó la formación de profesionales, la conectividad internacional, la logística estratégica y la solidez institucional, junto con “una decisión política clara de integrarnos al mundo”.

Participaron en la apertura del Foro internacional el ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Zalazar; el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, la titular de ProMendoza, Patricia Giménez; el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino; el subsecretario de Energía y Ambiente, Manuel Sánchez Bandini; el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña.

En el contexto global de transición energética, Cornejo afirmó que “los minerales críticos ocupan un lugar central y la región andina tiene una oportunidad histórica”. Luego, valoró la presencia de inversores, empresas y organismos, cuya participación “confirma algo muy importante: Mendoza está construyendo un ecosistema para ser un actor relevante en el financiamiento del desarrollo minero andino”.

Para cerrar, el Gobernador aseguró que la Provincia continuará trabajando “con previsibilidad, sostenibilidad y apertura al mundo para consolidarse como articuladora entre proyectos y capital”.

Jimena Latorre, ministra de Energía y Ambiente. Foto gentileza.

A su turno, la ministra de Energía y Ambiente puso en valor el rol de los socios estratégicos en la iniciativa y agradeció el acompañamiento de las instituciones participantes, al tiempo que remarcó la importancia de consolidar vínculos internacionales. Señaló que el objetivo es “ampliar la base de nuestros proyectos de exploración y facilitar la integración en el circuito internacional de financiamiento”.

La funcionaria comentó que el desarrollo está vinculado a la capacidad de generar riqueza a partir del trabajo y el conocimiento, y sostuvo que “la riqueza está asociada con la capacidad humana para producir bienes”, en un contexto en el que los recursos naturales, lejos de agotarse, pueden potenciarse a través de la innovación.

En esa línea, indicó que el desafío actual radica en fortalecer la conexión entre recursos, capital e innovación y afirmó que “esa conexión tiene que ver con el capital, con la innovación tecnológica, con la competitividad y con la exploración”.

Además, remarcó que el crecimiento sostenible depende de ampliar la disponibilidad de recursos mediante inversión y financiamiento, ya que “la única forma de multiplicar esos recursos disponibles para producir riqueza está en el financiamiento y en la articulación con los mercados de capitales”.

Sebastián Piña, director ejecutivo de Impulsa Mendoza. Foto gentileza.

Por su parte, el director ejecutivo de Impulsa Mendoza valoró las definiciones planteadas por las autoridades provinciales durante el encuentro y destacó el potencial de Mendoza para consolidarse como un centro financiero vinculado a la minería en la región andina.

“Mendoza tiene ventajas comparativas en todos los aspectos que hacen a una ciudad financiera, así como es Vancouver en Canadá”, sostuvo Piña. En ese sentido, remarcó que la provincia cuenta con “logística, conectividad, profesionales, escuelas y universidades”, además de una sólida capacidad para formar talento especializado.

Asimismo, subrayó la importancia de generar espacios de articulación que permitan vincular proyectos con inversores. “Tenemos la generación de talento que puede aprender muy rápido sobre cómo se financia la minería y que Mendoza sea justamente ese punto de encuentro donde los proyectos de toda la región puedan venir y conectar con el capital”, concluyó.

El potencial de Mendoza para convertirse en un nodo estratégico

El director para Sudamérica de Toronto Stock Exchange destacó la relevancia de Mendoza como una jurisdicción emergente en el mapa global de la minería, en el marco de la primera edición del Andean Capital Forum. Señaló que existe creciente interés por parte de los inversores internacionales en identificar regiones con visión de desarrollo y proyección a largo plazo, y ubicó a la provincia dentro de ese grupo.

En ese sentido, remarcó que la presencia del Toronto Stock Exchange en Mendoza no es nueva, sino parte de un trabajo sostenido en el tiempo. “No es la primera visita en la región. Hemos hecho varias visitas en los últimos dos años para preparar este día de hoy”, explicó, y agregó que “hay un deseo muy importante de conocer mejor la provincia de Mendoza como una nueva jurisdicción minera pro inversiones”.

Legare subrayó además que el contexto internacional presenta una fuerte competencia por atraer capitales, lo que obliga a las regiones a consolidar estrategias claras de posicionamiento. En ese marco, valoró el esfuerzo que viene realizando Mendoza para comunicar su potencial y consolidarse como un destino atractivo para el desarrollo minero.

“El trabajo que Mendoza está haciendo ahora de comunicación y de posicionamiento de liderazgo a nivel global es tan importante, y por eso estamos aquí en Mendoza hoy para el primer Andean Capital Forum, pero es solamente el trabajo inicial”, sostuvo. También señaló que los inversores están observando “cuáles son los lugares en el mundo que tienen esta visión para el crecimiento y el futuro de la minería”, y aseguró que Mendoza ya forma parte de ese grupo.

Por último, destacó que Argentina ya cuenta con un reconocimiento dentro del ecosistema financiero internacional vinculado a la minería, aunque advirtió que aún hay desafíos por delante. “Hay más de 150 propiedades mineras de Argentina en la Bolsa de Toronto, pero percibimos también que hay que tener otras fuentes de capital privado para ayudar a algunos proyectos a posicionarse”, indicó, y concluyó que será clave profundizar el trabajo de divulgación y articulación para conectar proyectos locales con inversores globales.

A su turno, Stelios Papagrigoriou, el cofundador de IN-VR, destacó el potencial de Mendoza para convertirse en un nodo estratégico dentro del desarrollo minero regional. Subrayó que la provincia reúne condiciones clave para posicionarse como un punto de referencia en la atracción de inversiones y en la articulación de proyectos a escala andina.

En ese sentido, explicó el rol que cumple la firma que lidera en el vínculo entre gobiernos e inversores. “Somos una consultoría que trabaja desde Londres y el Reino Unido, y colaboramos mucho con gobiernos nacionales y subnacionales que quieren atraer inversionistas a sus países o a sus provincias”, señaló, y remarcó que “hay una muy grande oportunidad para toda la región porque tiene recursos increíbles y una oportunidad muy grande para Mendoza para posicionarse como sede para toda la región”.

Papagrigoriou también puso el foco en la necesidad de consolidar un ecosistema que potencie el crecimiento del sector minero en los Andes, articulando esfuerzos entre distintos países. En esa línea, valoró el trabajo conjunto con actores públicos y privados para generar condiciones que impulsen nuevas oportunidades de desarrollo económico.