Tras la salida de Archer, Nova Energy quedó al frente en el Golfo San Jorge

La reconfiguración del negocio petrolero en la Cuenca del Golfo San Jorge se aceleró con la salida de DLS Archer, que vendió sus operaciones en la región para concentrar sus inversiones en Vaca Muerta. Como resultado de esa operación,DLS Argentina Ltd. Sucursal Argentina cambió de control accionario y pasó a operar bajo una nueva empresa: Nova Energy Argentina Ltd. Sucursal Argentina.

La operación fue realizada por una sociedad controlada por un grupo económico regional conformado por Vientos del Sur S.A. y SGA Servicios S.A., junto con Aconcagua Energía Ltd., que asumieron el control de la compañía con el objetivo de garantizar la continuidad de las operaciones y sostener el desarrollo del negocio convencional en la cuenca.

Desde la empresa señalaron que Nova Energy continuará prestando servicios de workover y pulling en las provincias de Chubut y Santa Cruz, manteniendo su base operativa en Comodoro Rivadavia y asegurando la continuidad laboral y operativa en una cuenca caracterizada por yacimientos maduros y altos niveles de actividad de mantenimiento.

La nueva conducción buscará consolidar una estrategia de largo plazo centrada en la eficiencia operativa, la seguridad y la sustentabilidad del negocio, en un contexto desafiante para el sector convencional, marcado por la necesidad de optimizar costos y maximizar la productividad de los campos existentes.

En este contexto, Diego Trabucco fue designado como presidente y CEO de Nova Energy Argentina. “Iniciamos esta nueva etapa con una mirada de largo plazo sobre el Golfo San Jorge, con foco en la continuidad operativa, la seguridad y la eficiencia, y con el compromiso de fortalecer las operaciones, acompañar el desarrollo de nuestros equipos y generar valor sostenible para nuestros clientes y la región”, afirmó.

El cambio de control de la compañía se inscribe en un proceso más amplio de transformación del sector energético argentino, en el que grandes compañías internacionales avanzan en la concentración de inversiones en desarrollos no convencionales, mientras que operadores nacionales y grupos regionales asumen un rol cada vez más relevante en la gestión de yacimientos maduros y en la prestación de servicios especializados en cuencas históricas como el Golfo San Jorge.

En ese escenario, la llegada de Nova Energy busca aportar previsibilidad operativa y una visión industrial de largo plazo. La creación de un nuevo conglomerado empresarial pone el foco en el arraigo territorial y el fortalecimiento de la cadena de valor local, en una región donde la actividad hidrocarburífera sigue siendo un pilar clave de la economía.



