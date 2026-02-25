MEOPP ART Mutual se expande: anunció su nuevo Centro Médico en Neuquén Capital

La primera ART Mutual Solidaria de la Argentina adquirió un edificio propio en Neuquén para poner en marcha el Centro Médico de MEOPP ART. La iniciativa forma parte del proceso de fortalecimiento institucional que la entidad viene desarrollando para incrementar prestaciones directas y mejorar su capacidad resolutiva.

El nuevo centro contará con área de kinesiología y rehabilitación, gimnasio terapéutico, consultorios médicos, atención psicológica, odontología y prestaciones vinculadas a siniestros traumatológicos, que representan la mayor incidencia en la actividad hidrocarburífera. Se estima que alrededor del 80% de las prestaciones habituales podrán resolverse en el propio edificio.

Trabajo articulado y visión institucional

El presidente de MEOPP ART Mutual y secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci, destacó el valor estratégico de la inversión.

“La mayoría de las ART están atravesando dificultades. Por eso tenemos que trabajar en conjunto. El sindicato, la obra social, la mutual y la ART tienen autonomía, pero una misma visión: que funcione y que le dé respuestas a nuestros afiliados”, señaló.

Y agregó: “Esto es muy importante porque significa un servicio más para nuestros afiliados y para todos los trabajadores bajo nuestra cobertura. El edificio reunía las condiciones que necesitábamos y ahora comienza la etapa de puesta en funcionamiento”.

Se apunta a una atención directa y reinversión. Foto gentileza.

El gerente general, Gonzalo De la Sierra, explicó que el objetivo es fortalecer la prestación propia. “Con este inmueble ampliamos la oferta médica en Neuquén y el área metropolitana. Queremos mejorar la cobertura y la calidad de atención para todos los trabajadores bajo nuestro sistema”.

Además, subrayó el diferencial del modelo mutual: “Estamos aumentando las prestaciones directas. La mayoría de los accidentes son traumatológicos y cerca del 80% podrán resolverse en este centro, especialmente en rehabilitación. Es atención integral y directa, sin intermediarios”.

De la Sierra destacó que la inversión fue posible gracias a una gestión eficiente en la reducción de siniestralidad y judicialidad y a la recuperación de fondos vinculados a fraudes contra el sistema. “Todo lo que optimizamos lo reinvertimos en más y mejores prestaciones para los trabajadores”. En un escenario donde muchas aseguradoras reducen servicios, MEOPP ART Mutual decidió invertir en infraestructura propia y ampliar prestaciones.

La apertura del Centro Médico también representa una apuesta al crecimiento de Neuquén capital y su área metropolitana, consolidando un modelo solidario que prioriza la reinversión, la eficiencia y el tratamiento integral de la persona. El nuevo centro marca un paso decisivo en la consolidación de una ART mutual que pone en el centro al trabajador.