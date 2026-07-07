Alma SADI: Nación adjudicó 700 MW de almacenamiento eléctrico en baterías para fortalecer el sistema eléctrico y reducir cortes

El Gobierno Nacional formalizó la adjudicación de la licitación “Alma SADI” completando así el proceso de incorporación de centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías (BESS) en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). En total se adjudicaron 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de 5 empresas a lo largo de 7 regiones del país: PBA, NOA, NEA Chaco-Formosa, NEA Misiones-Corrientes, Litoral Entre Ríos, Litoral Santa Fe y Pampa.

De acuerdo a la la Resolución N° 155/2026 de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, la inversión estimada para esta primera etapa es de 700 millones de dólares, y las empresas adjudicatarias son GENNEIA (7 proyectos), DQD Energy (8 proyectos), 360 Energy Solar (3 proyectos), ALUAR (1 proyecto) e INTERMEPRO (1 proyecto).

La adjudicación es el resultado de un proceso licitatorio que recibió ofertas por 11 veces más que la potencia buscada. El 27 de mayo pasado se recibieron 235 ofertas técnicas por 8.338 MW, marcando el fuerte interés del mercado nacional e internacional por invertir en infraestructura energética en la Argentina.

Desde Nación se detalló que, luego de la evaluación técnica y la apertura de los sobres económicos, realizada el 24 de junio, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) elaboró el Informe de Preadjudicación que sirvió de base para la resolución de hoy.

La distribución geográfica de los proyectos adjudicados refleja el carácter federal de la iniciativa, con presencia en las regiones con mayor demanda y mayores necesidades de refuerzo del sistema: en provincia de Buenos Aires fueron 185 MW, en el Noroeste 150 MW, en la región Noreste Chaco-Formosa 161,5 MW, en Noreste Misiones-Corrientes 50 MW, en Litoral Entre Ríos 50 MW, en Litoral Santa Fe 36 MW y en la región Pampa 68 MW.

El almacenamiento con baterías permite responder rápidamente ante variaciones de demanda, aportar flexibilidad al despacho y sumar reservas para operar con mayor seguridad, reduciendo la probabilidad de cortes y mejorando la calidad del servicio eléctrico.

Esta adjudicación se apoya en el antecedente de Alma-GBA, la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en Argentina, en la que Nación adjudicó 713 MW en nodos críticos del AMBA, superando en más del 40% el objetivo inicial de 500 MW, con una inversión estimada superior a los 540 millones de dólares, para la cual ya se están realizando las obras para su puesta en marcha.