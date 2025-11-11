YPF LUZ elevó su rendimiento un 9% gracias a la energía renovable y térmica

El brazo energético de la petrolera YPF, la firma YPF LUZ comunicó a sus inversores un EBITDA de 107 millones de dólares en el tercer trimestre de 2025, lo que implicó un crecimiento del 9% interanual. El resultado estuvo asociado al aporte del Parque Eólico General Levalle y al desempeño de los activos operativos.

La generación de energía renovable de la firma aumentó 19%, mientras que la generación térmica creció 1% respecto del mismo período del año anterior. En el segmento térmico, la compañía registró incrementos de generación en las centrales Loma Campana y Complejo de Generación Tucumán.

YPF LUZ cerró el trimestre con un ratio de apalancamiento neto de 1,83x, por debajo del 1,92x registrado un año atrás. Además, concretó un financiamiento internacional a siete años por 30 millones de dólares, respaldado por Sinosure.

En el detalle de obras, la empresa informó que continúa la construcción del Parque Eólico CASA, de 63 MW, en la provincia de Buenos Aires. Se trata del primer proyecto de autogeneración renovable de la firma y supera un 90% de avance.

En Mendoza, sigue en ejecución el Parque Solar El Quemado, con un 75% de avance. Es el primer proyecto de la compañía en ingresar al RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) y contempla una capacidad instalada de 305 MW.

La puesta en marcha de este nuevo complejo está prevista para el primer semestre de 2026, con una inversión estimada de 210 millones de dólares.

En agosto de 2025, YPF LUZ, a través de su subsidiaria Central Dock Sud, fue adjudicada para desarrollar un proyecto de almacenamiento con baterías de 90 MW, que incorporará esta tecnología a su cartera de activos.

La compañía acumula doce años de actividad en el sector eléctrico y actualmente posee 3,4 GW de capacidad instalada y otros 458 MW en construcción, abasteciendo al mercado mayorista e industrial.