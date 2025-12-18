Un bioparque más verde: YPF Luz selló un acuerdo con Temaikén

El bioparque pasará a contar un con 80% de la energía que utiliza de fuentes renovables.

Fundación Temaikén ha dado un gran paso hacia la sostenibilidad al lograr que su bioparque de Belén de Escobar abastezca el 80% de su demanda energética mediante fuentes renovables proporcionadas por YPF Luz.

Este acuerdo resalta la importancia de la colaboración entre la industria energética y las iniciativas de conservación ambiental, demostrando que la transición hacia una energía más limpia es no solo posible, sino también esencial.

Desde 2023, el bioparque de Temaikén ha estado dedicando esfuerzos significativos para aumentar su uso de energía renovable. Este impulso comenzó con un 30% de su consumo eléctrico proveniente del Parque Solar Zonda, ubicado en San Juan.

Recientemente, la Fundación decidió escalar este porcentaje, llegando a un impresionante 80%, gracias también a la energía proveniente del Parque Eólico General Levalle en Córdoba. Este modelo de consumo energético no solo reduce costos, sino que también ayuda a preservar el medio ambiente.

El uso de energía solar y eólica no es solamente una cuestión de ahorro. Las instalaciones del bioparque están diseñadas para garantizar el bienestar de la fauna que habita en sus lago y acuarios, cuidando así del cuidado y tratamiento del agua. Esta tecnología de circuitos cerrados permite optimizar recursos y evitar el desperdicio, un enfoque vital en la preservación de ecosistemas delicados.

El complejo ya venía utilizando energías renovables pero en menor proporción.

La apuesta de la Fundación Temaikén, que ha recibido 6.000 MWh de energía renovable desde la celebración del PPA (Power Purchase Agreement) con YPF Luz, es un claro ejemplo de que las energías renovables se han convertido en una alternativa costo-eficiente y competitiva.

De hecho, la energía proporcionada por YPF Luz equivale al consumo anual de aproximadamente 2.000 hogares argentinos, reflejando el gran potencial de estas energías en el mercado nacional.

“Para Fundación Temaikén, la sostenibilidad es parte de nuestra misión”, afirma Sergio Guerra, director general de la fundación. “Este acuerdo con YPF Luz refuerza el camino que venimos transitando y muestra que es posible transformar la manera en que usamos la energía”.

Esta colaboración no solo se enmarca dentro de una relación comercial, sino que también permite crear un impacto positivo y real en la conservación del medio ambiente.

Por su parte, Martín Mandarano, CEO de YPF Luz, expresó su satisfacción por profundizar la alianza con Temaikén. “Este nuevo paso demuestra la confiabilidad que tienen las empresas en YPF Luz”, añadió, al tiempo que destacó el interés de YPF en explorar acciones de voluntariado corporativo, lo que subraya su compromiso con el desarrollo sostenible y el impacto positivo en las comunidades locales.

El acuerdo entre YPF Luz y Fundación Temaikén es un claro indicador de cómo la sinergia entre sectores puede generar modelos energéticos más sostenibles. En un momento en que el cambio climático representa un desafío global, iniciativas como esta contribuyen a inspirar a otras organizaciones y empresas a seguir el camino hacia la sostenibilidad.