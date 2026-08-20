MSU Green Energy suma US$100 millones de instituciones de Canadá y Alemania para potenciar sus proyectos de energía renovable

Ambas instituciones participaron en una emisión del bono de MSU Green Energy, emitido originalmente en junio de este año. Foto: gentileza.

MSU Green Energy, firma de energías renovables del grupo MSU, sumó un nuevo financiamiento por 100 millones de dólares para avanzar con su plataforma de generación y almacenamiento de energía, a partir de la inversión de dos instituciones financieras internacionales.

Se trata de FinDev Canada, la institución financiera para el desarrollo (DFI, por sus siglas en inglés) de Canadá, y DEG, el DFI alemán para el sector privado. Ambas entidades anunciaron la compra de bonos por un valor de 50 millones de dólares cada una, alcanzando una suma total de 100 millones.

Ambas instituciones participaron en una emisión de 130 millones de dólares del bono de MSU Green Energy, emitido originalmente en junio de este año. Los bonos adicionales se emitieron en los mismos términos que la oferta inicial de 400 millones de dólares, aumentando su tamaño total a 530 millones de dólares.

Los bonos verdes se listarán en la bolsa argentina, lo que permitirá a los inversores negociar los bonos una vez emitidos.

El destino del financiamiento internacional

Este financiamiento contribuirá principalmente a la instalación de 182 MW de capacidad solar y 150 MW de capacidad de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS), así como la operación continua de los activos de MSU Green Energy.

Además, las instituciones destacaron que el compromiso pretende apoyar el desarrollo económico local mediante empleos en la construcción y la explotación, contribuyendo al esfuerzo de descarbonización del país.

FinDev Canadá y DEG señalaron su apoyo al plan de la empresa para mejorar sus estándares medioambientales y sociales. Esto se basa en su Plan de Acción Ambiental y Social que refuerza la implementación de las normas internacionales ESG por parte de la firma.

Actualmente, MSU Green Energy cuenta con aproximadamente 1,7 GW de capacidad instalada en generación hidroeléctrica y solar, complementada por proyectos de almacenamiento de energía en baterías. La empresa opera el complejo hidroeléctrico El Chocón–Arroyito y una amplia cartera de activos solares en el territorio nacional.

Hernán Walker, director y CFO de MSU Green Energy, expresó al respecto: «La participación de FinDev Canadá y DEG en nuestro bono verde refleja la confianza de las principales instituciones internacionales de financiación para el desarrollo en la plataforma y nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo».

«Su inversión es un hito importante para MSU, apoyando la continua expansión de nuestra plataforma de energías renovables mientras fortalece nuestra base de inversores internacionales y nuestros estándares medioambientales, sociales y de gobernanza», concluyó.