MSU Green Energy coloca bono verde por más de US$ 400 millones para proyectos renovables

La emisión se colocó a una tasa de interés del 9,75% con un plazo de vencimiento a 10 años. Foto: MSU Energy.

MSU Green Energy, la unidad de energías renovables del Grupo MSU, cerró su primera emisión de bono verde al mercado internacional por un valor de 400 millones de dólares. El objetivo de la operación es poder financiar futuros proyectos, además fortalecer la estructura financiera de la compañía

Desde la firma se destacó que la cantidad de ofertas recibidas por parte de inversores internacionales superó el monto que se ofreció en un inicio. La emisión se colocó a una tasa de interés del 9,75% con un plazo de vencimiento a 10 años.

Los fondos obtenidos serán destinados al desarrollo de nuevos proyectos de generación renovable y soluciones de almacenamiento de energía (BESS). De esta forma, MSU busca ampliar su capacidad operativa, que actualmente se enfoca en la diversificación de la matriz eléctrica nacional.

Mediante un comunicado de prensa, el fundador de la compañía y del Grupo MSU, Manuel Santos Uribelarrea, afirmó. «El bono nos permite acelerar proyectos pensados para las próximas décadas y avanzar con la transformación de recursos en infraestructura, energía y desarrollo para Argentina».

Por su parte, el presidente de MSU Green Energy, Guillermo Marseillan, aseguró que la colocación representa la consolidación de un proceso que permite a la firma acceder a los mercados internacionales para financiar una nueva etapa de expansión.

En la operación participaron BBVA, J.P. Morgan y Santander como colocadores internacionales y joint bookrunners, mientras que en el mercado local intervinieron Balanz, Bull Market, Cucchiara, Galicia, Santander Argentina e ICBC.

La compañía indicó además que cuenta con 1.897 MW de capacidad instalada en activos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento, incluyendo la operación del complejo hidroeléctrico El Chocón-Arroyito, y destacó que la operación constituye un nuevo hito en la evolución de su negocio energético.