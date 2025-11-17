Nación eliminó las retenciones a los aceites lubricantes y abre tensión con el sector de biocombustibles

El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los derechos de exportación para los aceites lubricantes elaborados a partir de petróleo. A través del Decreto 811/2025, publicado en el Boletín Oficial, se redujo de 8% a 0% la alícuota vigente con el objetivo de impulsar las ventas al exterior y fortalecer la competitividad de las empresas.

La medida alcanza a los aceites de petróleo o de mineral bituminoso y a las preparaciones lubricantes con una composición mínima del 70% de esos productos. Entre las excepciones figuran los lubricantes que contienen biodiésel y los desechos de aceites, un punto que de inmediato generó inquietud en la cadena de biocombustibles.

Durante los primeros nueve meses de 2025, 51 empresas exportaron más de 64 millones de dólares en lubricantes, que representaron más de 54 millones de kilos enviados a mercados como Mercosur, Estados Unidos, Europa y África. Con la eliminación de retenciones, el Gobierno espera estimular aún más la performance exportadora del sector.

La decisión se suma al esquema de desgravación previsto en el Decreto 305/2025, que estableció retenciones cero para un amplio universo de productos industriales. Según datos oficiales, más de 3.500 empresas ya resultan beneficiadas por ese régimen, lo que representa casi el 40% de las compañías exportadoras del país.

Desde el Ministerio de Economía señalaron que el objetivo central es aliviar la carga fiscal que enfrentan las cadenas productivas y reducir los costos financieros asociados a la exportación. La cartera destacó que la industria lubricante cuenta con capacidad instalada y mercados consolidados donde la mejora en márgenes puede traducirse en mayor producción y nuevas inversiones.

Sin embargo, la exclusión de los lubricantes que contienen biodiésel ya anticipa un foco de tensión. El sector de biocombustibles y derivados sostiene que la falta de equiparación en materia tributaria podría profundizar las diferencias competitivas con la industria del petróleo y dejar en desventaja a productos desarrollados localmente con valor agregado y origen renovable.

Según marcaron desde Nación, esperan que en un plazo de cuatro años las exportaciones de estos productos puedan elevarse hasta un 70%, apalancadas en la rebaja de las retenciones.