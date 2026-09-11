Vaca Muerta: Pluspetrol se suma al desarrollo de La Escalada y Rincón La Ceniza

Las modificaciones alcanzan a los Contratos de Unión Transitoria (UT) y a los Acuerdos de Operación Conjunta (AOC). Foto: gentileza.

El Gobierno de Neuquén aprobó las modificaciones contractuales que habilitan el ingreso de Pluspetrol a las áreas La Escalonada y Rincón La Ceniza, cuya titularidad corresponde a la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). La operación representará un monto total de 13,92 millones de dólares para la Provincia, entre el aporte previsto y el pago del Impuesto de Sellos.

De esta manera, la petrolera se incorporará a las uniones transitorias que integran Shell Argentina y Vaca Muerta Inversiones para avanzar con el desarrollo de ambos bloques.

La incorporación de Pluspetrol se concretó mediante la transferencia de parte de la participación que correspondía a Vaca Muerta Inversiones. La operación quedó habilitada luego de que GyP y Shell manifestaran su decisión de no ejercer el derecho de preferencia previsto contractualmente.

Con la modificación, las uniones transitorias de ambas áreas quedarán conformadas por Shell Argentina, con el 45% de participación; Vaca Muerta Inversiones, con el 25%; Pluspetrol, con el 20%; y GyP, con el 10%.

Las modificaciones aprobadas alcanzan tanto a los Contratos de Unión Transitoria (UT) como a los Acuerdos de Operación Conjunta (AOC).

Mapa de La Escalada y Rincón La Ceniza. Fuente: gentileza.

Cuáles son las características de las dos áreas no convencionales

Ambas áreas cuentan con concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos y se encuentran dentro de distintas ventanas productivas de Vaca Muerta.

Rincón La Ceniza tiene una superficie de 220,77 kilómetros cuadrados y, según la distribución de fluidos de Vaca Muerta, se ubica en la ventana de gas condensado y gas húmedo. En tanto, La Escalonada abarca 239 kilómetros cuadrados y se encuentra en la ventana de petróleo volátil y gas condensado.

La titularidad de GyP sobre estos bloques fue establecida mediante el Decreto Provincial N.º 866/2009. En abril de 2010, la empresa provincial celebró con Total Austral los contratos de Unión Transitoria destinados a avanzar en la exploración, el desarrollo y la explotación de las áreas.

Desde entonces, los acuerdos fueron modificados en distintas oportunidades para adaptar la estructura societaria a la evolución de los proyectos. Las últimas enmiendas, aprobadas en 2025, formalizaron el ingreso de Vaca Muerta Inversiones.

Como parte de la operación también se contempla un aporte a favor de la Provincia que, junto con el Impuesto de Sellos correspondiente al acuerdo de cesión entre las compañías, completa el monto informado.

La aprobación de las enmiendas correspondió al Poder Ejecutivo provincial, en el marco de las facultades establecidas por la Ley Provincial N.º 2453 para aprobar los contratos que las empresas estatales celebran con terceros para la explotación de las zonas reservadas a su favor.

La nueva composición de socios se produce, además, a partir de la incorporación de la exploración, explotación y producción de nuevos desarrollos hidrocarburíferos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la Provincia señalaron que este marco, junto con la nueva estructura de participación, apunta a acelerar el desarrollo de los bloques y favorecer la llegada de nuevas inversiones.