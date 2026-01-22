Nueva exportación desde la refinería de Trafigura gracias al nuevo oleoducto de derivación

La Cuenca Neuquina continúa consolidando su perfil exportador mediante la optimización de su infraestructura. Entre el 26 y el 30 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una operación clave en la Refinería de Bahía Blanca: el buque tanque VS Pride completó la carga de 71.000 m³ (445.000 barriles) de crudo con destino a Estados Unidos, marcando un avance significativo en la agilidad de los despachos internacionales.

El aspecto central de esta operación fue el estreno operativo a gran escala del nuevo Oleoducto Derivación, una inversión estratégica realizada por Trafigura en conjunto con Oleoductos del Valle (Oldelval). Esta infraestructura permite la conexión directa del sistema troncal con la Posta de Inflamables N°3 en Puerto Galván, eliminando restricciones operativas históricas.

Gracias a esta nueva instalación, se logró un salto cualitativo en la velocidad y eficiencia de la carga. Al contar con una conexión directa con el oleoducto troncal de Oldelval, la Refinería Bahía Blanca pudo maximizar la sinergia logística necesaria para operar un buque de 228 metros de eslora, coordinando esfuerzos con el consorcio de Puerto Rosales.

Esta operación posiciona a Trafigura como un actor estratégico en la logística para el petróleo proveniente de Vaca Muerta. La fluidez de la carga demuestra que las inversiones en infraestructura de transporte son la llave definitiva para escalar el potencial exportador de la región y conectar la producción local con los centros de consumo más exigentes del mundo.

El Oleoducto Derivación había sido inaugurado a comienzos de noviembre del año pasado. Desde su puesta en marcha, se ha constituido como un canal fundamental para el sistema de transporte de crudo de Argentina, mejorando no solo la flexibilidad operativa de la refinería, sino también la capacidad de evacuación de la cuenca.

En términos técnicos, el nuevo ducto cuenta con 14 pulgadas de diámetro y una extensión de 11 kilómetros. Su traza conecta el sistema troncal Allen–Puerto Rosales con la planta de refinación, una obra que demandó una inversión superior a los 30 millones de dólares y fue ejecutada bajo los más altos estándares de seguridad y medio ambiente.

Con este avance, Trafigura reafirma su rol como grupo líder en el mercado de materias primas. La compañía, que emplea a más de 14.500 personas a nivel global, utiliza su red logística para hacer que las cadenas de suministro sean más eficientes, facilitando la transición energética y el fortalecimiento de la infraestructura en los más de 150 países donde opera.