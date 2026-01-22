Cómo será la futura planta de acero «verde» que se inaugurará en 2028

Un ambicioso proyecto nacional promete construir la acería con la menor huella de carbono en el mundo, y producirá acero verde para el mercado interno. La obra será desarrollada por Sidersa, una de las principales siderúrgicas de Argentina, y está previsto que la nueva planta empiece a producir en 2028.

El proyecto Sidersa+ comenzó en 2025, tras inscribir su plan de inversión de 300 millones de dólares al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Se espera que la nueva planta genere más de mil puestos de trabajo en el pico de obra, y una vez que entre en operación de más de 300 puestos de trabajo directos y 3.500 indirectos.

Estará ubicada en San Nicolás de los Arroyos (provincia de Buenos Aires), y tendrá una capacidad instalada para la generación de 360 mil toneladas de hierro de construcción al año. Será la primera planta siderúrgica construida en el país en más de 50 años.

Aunque la planta producirá para el interior del país, también tendrá ventajas para exportar a Europa al tener una baja huella de carbono. Esto se debe a que a partir de este año se aplica el impuesto al carbono en el viejo continente, el cual incluye a las importaciones de acero.

Por qué se le denomina «acero verde»

El proyecto contará con tecnología de última generación, conocida como MIDA minimill, y utilizará chatarra como materia prima para la elaboración del acero, con un sistema de control eficiente de la energía. Así es como se disminuiría de la generación de dióxido de carbono (CO2) de hasta un 77% respecto a una siderurgia de alto horno, como se indica en las redes oficiales de la empresa.

El horno eléctrico de la planta incorporará un sistema de gestión de la energía que solo existe en países como Canadá y Estados Unidos, según explicó el gerente de Operaciones de Acería de Sidersa, Alejandro Galdeano a Econojournal.

El sistema permitirá la conexión de energías renovables directamente en el horno, sin pasar por el sistema eléctrico nacional, gracias a que podrá convertir la corriente alterna que tomará de la red nacional en corriente continua.

De esta manera, el horno podrá estar conectado a paneles solares, por ejemplo, debido a que generan electricidad en corriente continua. Sidersa tiene experiencia en energías renovables, ya que es propietaria de dos parques solares ubicados en la provincia de San Juan.

En la industria del acero, el promedio mundial de emisiones es 1,79 toneladas de CO2 por cada tonelada de acero producido. En cambio, se proyecta que la huella de carbono de la futura planta será de 0,38 toneladas de CO2 por tonelada de acero.