YPF sumó un nuevo perforador a Vaca Muerta para llegar a los 250.000 barriles a fin de año

Marín detalló que a fin de año se habrán sumado 4 ó 5 perforadores más en Vaca Muerta.

Por Victoria Terzaghi (Enviada especial a Houston)

YPF ya aumentó la actividad en Vaca Muerta con la incorporación de un nuevo equipo de perforación o rig, pero no por la disparada del precio del petróleo que generó el conflicto en Medio Oriente, sino como parte del plan para elevar la producción y estar listos para comenzar a exportar desde enero próximo por el oleoducto y puerto rionegrino Vaca Muerta Oil Sur (VMOS).

En un mano a mano con la prensa, desde Houston, Texas, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín contó a EnergíaOn que ya comenzó lo que podría llamarse la campaña de pozos para VMOS. «Ya subimos el primer equipo, pasamos de 12 a 13 (perforadores) y de acá a fin de año vamos a seguir subiendo equipos«, explicó el presidente y CEO de YPF.

Según detalló, el cronograma marca que los siguientes perforadores se incorporarán en julio, agosto y posiblemente diciembre, incorporando así en el año entre 4 y 5 perforadores. Esto radica en el punto de que, si bien se avanzó a pasos agigantados en la eficiencia operativa, desde que un pozo empieza a ser perforado hasta que su producción comienza a fluir transcurren actualmente unos 190 días.

Este aceleramiento de la activodad de YPF va tras la meta clara que tiene la operadora de llegar al cierre del 2026 con una producción neta de shale oil de 250.000 barriles por día.

Este volumen es un desafío de dos puntas. Mientras YPF ya se desprendió de la enorme mayoría de los campos maduros que le daban barriles del del convencional, logró elevar su propia producción para cerrar el año en 200.000 barriles diarios.

Tras los 250.000 barriles por día

La meta de este año es elevar ese valor hasta los 250.000 barriles propios y del petróleo de Vaca Muerta, para lo cual no solo los nuevos equipos de perforación deberán pisar el acelerador para elevar la producción, sino que por el acelerado declino propio del shale, Marín detalló que deberán reemplazar otros 60.000 barriles.

Es decir que en realidad durante este año la firma apostará a un salto de 90.000 barriles por día, derivados del reemplazo del declino mencionado y el incremento final que se busca.

«Estamos yendo en muy buen sendero y cuando esté VMOS vamos a acelerar», indicó Marín y sumó que si el precio del petróleo se mantiene alto «capaz que podamos acelerar algo pero todavía no lo tenemos analizado».

Marín destacó que «estamos siguiendo el sendero que habíamos trazado, lo que presentamos el año pasado ante inversores, que dijimos cómo íbamos a ir año a año, y lo que dijimos, lo hicimos».

Venta y reversión de campos maduros

Como parte del plan de YPF para ser una empresa netamente del no convencional, la firma lanzó el Plan Andes, a partir del cual ya se desprendieron de casi todos los campos maduros. Pero Marín detalló que aún tienen algunos planes.

Algunos de estos se focalizan en la región, ya que el CEO de la petrolera está en gestiones con el gobierno de Río Negro para revertir el área Agua Salada «porque no tiene sentido sacarla a la venta porque no hay interés suficiente». Mientras que en Neuquén detalló que queda un bloque más que podría seguir el mismo camino, un bloque que supo ser la joya de la corona de los 90’s, Puesto Hernández.

En tanto que también contó que en bloques de la Cuenca del Noroeste, están diseñando una licitación de las áreas disponibles, en miras a que sean empresas pequeñas y medianas de Brasil las que puedan tomarlos.

Entre este segundo grupo de áreas del convencional se encuentran Aguaragüe, Acambuco y Ramos, en Salta. «Hemos ido a Brasil porque vamos a licitar con empresas pequeñas y medianas brasileñas», aseguró Marín y explicó que «son áreas del norte, son gasíferas y puede que tengan producción como para exportar algo».