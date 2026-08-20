Proyecto Huemul: ratifican el potencial del histórico yacimiento de cobre, uranio y plata en Mendoza

La compañía canadiense Jaguar Uranium compartió los últimos resultados de su programa de muestreo de rocas en el Proyecto Huemul de uranio, cobre y vanadio, ubicado en Malargüe, Mendoza.

A partir del análisis, se detectaron valores de hasta 8,54% de cobre, 2,27% de uranio, 708 gramos por tonelada de plata y 1,27% de vanadio. También se identificó un posible corredor de mineralización de cobre de 4 kilómetros de extensión, a partir del muestreo de las extensiones de las tendencias correspondientes a las zonas Uryco/Rosa y Zona Negra.

La iniciativa, que abarca más de 27.000 hectáreas, está asociada con la primera mina de uranio que entró en producción en Argentina, que comenzó a operar en 1955 y fue operada de manera continua hasta 1975 por la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

Cómo se realiza el programa de muestreo en el Proyecto Huemul

El programa se concentró en ocho áreas objetivo del proyecto: la antigua mina Huemul, Agua Botada, Uryco, Rosa, Vega Larga, Zona Negra, Cerro Mirano y Lucy. La campaña incluyó muestras de afloramientos, fragmentos y canales de roca en sectores donde se había observado mineralización visible en superficie.

Uno de los principales resultados fue la identificación de un corredor mineralizado de más de 4 kilómetros en las zonas de Uryco-Rosa, Zona Negra y Vega Larga. De acuerdo con Jaguar Uranium, el mapeo, el muestreo de rocas y los relevamientos gamma permitieron delimitar extensiones aparentes de aproximadamente 2.200 metros en Uryco-Rosa, 1.300 metros en Zona Negra y 2.300 metros en Vega Larga.

Estas áreas están asociadas a horizontes de conglomerados y areniscas de la Formación Diamante y presentan mineralización de cobre, uranio, vanadio y, en algunos sectores, plata. A diferencia de la tendencia Huemul-Agua Botada, donde predomina la mineralización de uranio y vanadio, los resultados recientes indican una mayor presencia de cobre en Uryco-Rosa, Zona Negra, Vega Larga y Cerro Mirano.

Mapa del Proyecto Huemul. Imagen: Jaguar Uranium.

Las muestras recolectadas durante el programa de muestreo fueron enviadas al laboratorio ALS de Mendoza para su análisis y la compañía incorporó muestras de control para evaluar la calidad de los resultados. Según la compañía canadiense, los controles de calidad y los ensayos obtenidos fueron considerados «satisfactorios».

«Estos resultados refuerzan lo que nos atrajo a Huemul en primer lugar. Las leyes de cobre de hasta 8,54 %, junto con sólidos valores de uranio y vanadio en múltiples áreas objetivo, respaldan nuestra opinión de que este distrito histórico tiene un potencial de exploración considerable», señaló al respecto Steven Gold, presidente y CEO de Jaguar Uranium.

El próximo paso del Proyecto Huemul será avanzar hacia una campaña inaugural de perforación, con el objetivo de comprobar en profundidad las estructuras y zonas mineralizadas identificadas en superficie.