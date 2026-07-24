Cambios en las tarifas desde agosto: las diferencias en el precio del gas se actualizarán cada dos meses

La Secretaría de Energía modificó la forma en que se trasladan a las tarifas las diferencias en el precio del gas natural, en el marco de la emergencia energética decretada por Nación. Las Diferencias Diarias Acumuladas (DDA) pasarán a calcularse e incorporarse a las tarifas cada dos meses, en lugar de hacerlo con la periodicidad estacional que regía hasta el momento.

La medida fue formalizada este viernes mediante la Resolución 167/2026 del Boletín Oficial, y estará vigente mientras dure la emergencia energética, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2027. Será implementada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir de los cuadros tarifarios que entrarán en vigencia en agosto.

Las DDA son un mecanismo que permite compensar las diferencias entre el precio estimado del gas natural y el costo real que pagan las distribuidoras por abastecerse en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Esas diferencias luego se trasladan gradualmente a las tarifas que abonan los usuarios.

De esta manera, el gobierno nacional busca distribuir en períodos más cortos las diferencias de precio del gas, sin modificar el funcionamiento del mecanismo de compensación vigente, pero procurando que su impacto sobre las facturas sea más gradual.

¿Cuáles son los motivos que impulsan la medida?

La modificación busca evitar que los usuarios se vean afectados por el «doble efecto estacional», que se produce cuando el mayor consumo de gas durante los meses de invierno coincide con una actualización del precio del gas en el PIST, lo que puede generar un impacto más fuerte en las facturas.

En segundo término, la medida busca dar mayor gradualidad y previsibilidad al traslado de esas diferencias de precio hacia los usuarios. Según la Secretaría de Energía, al realizar los ajustes cada dos meses en lugar de concentrarlos en las revisiones estacionales, se evita “todo ajuste significativo derivado de plazos más extensos”.

Por último, la resolución aclaró que el mecanismo de las DDA no se modifica, ya que seguirán utilizándose para compensar las diferencias entre el precio estimado y el precio real del gas. Lo que cambiará en realidad será la frecuencia con la que esos montos se calculan e incorporan a los cuadros tarifarios.