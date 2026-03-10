Petroleras no encontraron hidrocarburos y el trámite de devolución del área tomó seis años

Los tiempos de los trámites son muchas veces largos en exceso y más si se trata de gestiones en las que se involucra el abandono definitivo de un pozo petrolero. Como botón de muestra, esta semana las empresas Petróleos Sudamericanos, J.C.R. y Homaq recibieron el permiso para devolver parte de una concesión a Neuquén, a pocos meses de que se cumplan seis años desde que iniciaron la gestión.

Comenzaremos esta historia por el principio, y esto es en la era de YPF SE, cuando la petrolera de bandera era 100% estatal. La firma se hizo con la concesión del bloque llamado Loma Montosa Oeste, un área que tiene una parte en Río Negro y otra en Neuquén. Allí en 1966 realizaron un pozo con el objetivo de encontrar petróleo, pero no encontraron nada.

En detalle, el pozo fue perforado el 18 de octubre de 1966 y su abandono se dispuso el 20 de noviembre de ese mismo año, tan solo un mes después bajo el registro de pozo «abandonado por improductivo». Y así ha estado desde hace nada menos que 60 años.

En 1992 inicia un proceso de cambios de operadoras, al calor de lo que fue la privatización de YPF. Y tras varios pasos de manos, finalmente hoy las empresas que tienen la concesión son Petróleos Sudamericanos, como operadora, en sociedad con J.C.R. y Homaq.

Estas empresas, tras realizar más estudios en el bloque, finalmente desistieron de encontrar en una buena parte de la concesión ya sea gas natural o petróleo y es por esto que solicitaron la reversión de una parte del bloque. Este trámite comenzó en 2020, hace ya seis años y es lo que recién la semana pasada se resolvió.

Sobre un total de 217 kilómetros cuadrados que tiene la concesión, las empresas solicitaron primero la reversión -que en la práctica es una devolución- de una porción de 51 kilómetros cuadrados de los 107 kilómetros cuadrados que están en Neuquén.

Y un año más tarde, sumaron otra porción más a ese pedido, de 15 kilómetros, totalizando así en 67 kilómetros cuadrados a devolver a Neuquén de los 107 totales.

La tramitación hizo especial foco en el estado de abandono del pozo de 1966, llamado YPF.Nq.DL.x-2, y en la inspección del estado de su abandono seguro que se había hecho en 2015, como así también en el cumplimiento de los planes de inversión que, en esta porción del bloque eran claramente nulos por no haberse encontrado nunca recursos en su subsuelo.

Finalmente, el jueves pasado el ministerio de Energía de Neuquén emitió la resolución 334/2026 que autorizó a las empresas a revertir esa porción del bloque y readeacuar su concesión al nuevo tamaño, completando así una gestión que tomó nada menos que seis años.

El abandono seguro de pozos no es una gestión simple, ni rápida, en especial cuando se trata de pozos como el de este caso, que fueron realizados por la vieja YPF estatal. El año pasado el Lomas de Olmedo, Salta, se asistió precisamente a un serio incidente ambiental por un derrame petrolero de un pozo que estaba inactivo y que había sido perforado en 1983 por YPF SE y abandonado años después.