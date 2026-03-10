Córdoba construirá la primera estación GIS pionera en Sudamérica: la obra beneficiará a más de 100.000 habitantes

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) construirá la primera Estación transformadora del tipo GIS Limpia del país en la localidad de Los Espinillos, una obra estratégica destinada a fortalecer el sistema eléctrico en el Valle de Calamuchita y zonas aledañas con numerosos beneficios ambientales.

El proyecto, correspondiente a la Licitación Pública N° 5541, será llevado adelante por el consorcio conformado entre las empresas ITEM SA, Estructuras SA y Electroingeniería ICSSA, y beneficiará a los habitantes de los departamentos Calamuchita y Santa María, alcanzando a localidades como Los Espinillos, Los Reartes, La Cumbrecita, Villa Berna, Villa La Merced, Potrero de Garay, San Clemente y Villa General Belgrano, en una región de sostenido crecimiento turístico y urbano.

La inversión total de la obra asciende a $38.597.462.809,08 y su finalización está prevista para fines de 2027. La nueva estación 132/33/13,2 kV – 2×40/55 MVA tiene equipamiento de maniobra del tipo GIS de la marca Siemens Energy que será pionera en Argentina y en toda Sudamérica. Se trata de una infraestructura eco-eficiente, convirtiéndose en la primera de estas características en el país. Esta tecnología reemplaza el SF6 —uno de los gases de efecto invernadero más potentes— por aire puro comprimido «clean air» como medio aislante, reduciendo significativamente la huella de carbono y el impacto ambiental de la infraestructura eléctrica logrando reducir a cero su potencial de efecto invernadero.

Además, su diseño compacto disminuye el impacto visual y la necesidad de terreno, ofreciendo mayor confiabilidad, menor mantenimiento y facilidades de reciclaje al final de su vida útil. A su vez, la compañía Siemens proveerá la solución de protección y control de la interconexión de la subestación utilizando el protocolo de comunicación IEC61850, la cual permitirá que opere de forma eficiente, resiliente y cibersegura. Este estándar permite una mayor integración de equipamiento para responder a las necesidades energéticas a futuro.

La obra contempla también un sistema de calentamiento de la línea aérea de 132 kV entre la nueva estación y la Central La Viña, destinado a evitar la acumulación de hielo en los conductores durante los meses invernales, una problemática recurrente en la traza por la zona de Altas Cumbres.

Con esta infraestructura, EPEC busca satisfacer el crecimiento de la demanda energética en la región, robustecer el sistema y aumentar la confiabilidad del servicio, disponibilizando potencia para nuevos emprendimientos, desarrollos habitacionales e industrias.

Además, el proyecto contempla obras complementarias por más de 36 mil millones de pesos, como nuevos distribuidores de media tensión y una línea de alta tensión en 132 kV doble terna desde la nueva ET Los Espinillos hasta la apertura de la línea troncal en la ET Los Molinos.

En el acto de la firma del contrato con las contratistas de la obra, estuvo presente el gobernador Martín Llaryora, acompañado por los ministros de Gobierno, Manuel Calvo, de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, el presidente de EPEC, Claudio Puértolas, legisladores, demás autoridades del gabinete provincial, el intendente de Va. Gral. Belgrano, Oscar Santarelli, los demás intendentes locales y autoridades de las cooperativas de la zona.

“Las empresas, las industrias, se radican donde están dadas las condiciones. ¿Podría haber desarrollo sin rutas, sin agua, sin luz? No sería posible. Sin infraestructura no hay progreso, no hay desarrollo… En definitiva, no hay trabajo. Y gobernar es generar trabajo. Y además, es una obra que cuida el ambiente”, aseguró el gobernador. “Si sumamos la inversión en la estación transformadora y las obras complementarias, la inversión será superior a los 75.000 millones de pesos, una de las más importantes que tiene EPEC dentro de su plan de obras provincial”, agregó Claudio Puértolas.

Es fundamental aclarar, que esta obra es alcanzada por el programa de reducción y compensación de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el ámbito del ministerio de infraestructura y servicios públicos, del gobierno de la provincia de córdoba. Esto significa que el consorcio que llevará adelante la construcción de la ET, deberá presentar cálculos parciales acumulativos de la huella de carbono de la obra en cada instancia de certificación de avance (al 25%, 50% y 75% de avance físico) y al finalizar deberá presentar el cálculo definitivo.

Y además, deberá compensar el 100% de las emisiones generadas durante la ejecución de la obra. Y lo podrá hacer adquiriendo créditos o certificados de carbono de proyectos localizados en la Provincia de Córdoba adquiridos a través del Registro del Estándar CBA u otros estándares y registros expresamente validados por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos a través de su Secretaría de Transición Energética.