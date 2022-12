Petroleros busca destrabar un conflicto en la refinería de Plaza Huincul

Trabajadores de la refinería de Plaza Huincul llevaron a cabo una asamblea este mediodía y fue convocado al secretario general del sindicato de Petroleros Privados, Marcelo Rucci. Según indicó el referente, los trabajadores reclaman por la cantidad de contratos on call sucesivos. Adelantó que las discusiones se retomarán el jueves que viene.

«Prácticamente tienen contratos por once meses. Los echan ahora para las fiestas, van a dejar pasar enero y los vuelven a tomar a todos de vuelta por once meses y así sucesivamente», explicó Rucci en diálogo con Energía On. En particular, hay trabajadores que «ya llevan tres o cuatro contratos en el tiempo«, advirtió el referente.

Con esta modalidad de contratación, «al echarlos y volverlos a contratar pierden todo: antigüedad, indemnizaciones y aportes«, remarcó. Según adelantó, «tenemos un impasse hasta el jueves próximo«, por lo que la semana que viene podrían establecerse medidas de fuerza. «Allá vamos a estar. Buscando la continuidad de los trabajadores«, subrayó.

El sistema on call es una herramienta a través de la que las empresas contratan personal por un período determinado, que muchas veces no superan los pocos meses, y son para trabajos específicos. De esta manera no se produce el pase a planta de personal.

En septiembre de este año y tras la explosión de la refinería NAO, el gobierno de Neuquén, directivos de empresas del sector, y autoridades de los sindicatos petroleros habían acordado, entre otros puntos, la eliminación de este tipo de contratos. Según el documento, sólo se permiten en trabajos vinculados a servicios especiales.