Phoenix moderniza su flota y prepara un salto en la producción de petróleo en Vaca Muerta

La modernización de los rigs busca reducir tiempos improductivos y sostener el aumento de la producción de shale oil en la cuenca neuquina.

Phoenix Global Resources avanza en la actualización tecnológica de sus equipos de perforación como parte de su estrategia para expandir la actividad no convencional en Neuquén y Río Negro. La iniciativa se desarrolla en conjunto con Helmerich & Payne e incluye la incorporación de una plataforma de control centralizado que integra y coordina los sistemas clave del rig.

La nueva arquitectura digital permite gestionar de forma unificada funciones críticas del equipo, lo que se traduce en mayor estabilidad operativa, mejores tiempos de respuesta y la posibilidad de incorporar automatización en etapas sensibles del proceso de perforación.

Entre las mejoras incorporadas se destacan soluciones que optimizan el comportamiento de la broca y la transferencia de peso, reducen vibraciones y refuerzan el control automatizado del pozo, factores determinantes para elevar la eficiencia en desarrollos shale.

Uno de los equipos ya opera bajo este esquema desde comienzos de 2026 y otro será actualizado durante el año, con la meta de estandarizar la operación y simplificar la gestión técnica de la flota.

La compañía concentra su actividad en Mata Mora, en Neuquén, y en los bloques Confluencia Norte y Sur, en Río Negro, donde busca ampliar la frontera productiva del shale, especialmente del lado rionegrino de la formación.

En paralelo, Phoenix proyecta poner en marcha una nueva planta de tratamiento de crudo que duplicará la capacidad actual y acompañará el incremento de producción previsto para los próximos años. Hoy la empresa produce alrededor de 22.000 barriles diarios y apunta a escalar hacia un rango de entre 50.000 y 60.000 barriles en el mediano plazo.

El proceso de modernización también incluyó capacitaciones específicas para las cuadrillas operativas, en el marco de la alianza tecnológica que ambas compañías mantienen desde 2021 y que busca elevar los estándares de perforación en el desarrollo no convencional argentino. e transferencia tecnológica y fortalecimiento operativo en la cuenca neuquina.