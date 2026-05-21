El Rey del fracking de EE.UU. expande Vaca MUerta en Río Negro

La 13° Jornada de Energía del Diario RÍO NEGRO realizada ayer en el Centro de Convenciones Domuyo de Neuquén, no solo reunió a los principales actores de las empresas y gobiernos en torno a Vaca Muerta, sino que desde un auditorio colmado, dejó grandes anuncios de desarrollo, entre ellos el que realizó el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien reveló que la firma Continental Resources del magnate Harold Hamm, presentó un pedido para acceder a un área de Vaca Muerta y desembarcar en Argentina ya no solo como socia, sino como operadora petrolera.

Weretilneck explicó que la firma referente del no convencional de los Estados Unidos, presentó el pasado miércoles 13 una iniciativa privada para acceder a un bloque petrolero de Río Negro que en el convencional se llamaba Lago Pellegrini y que ahora como no convencional pasará a llamarse La Huella.

«Continental presentó una iniciativa privada por el Lago Pellegrini, que se llama La Huella, que es el área de Vaca Muerta más al este hasta el momento, para nosotros es muy importante también que Continental se haya interesado en la provincia, y haya tomado la decisión de explorar y de invertir en la provincia», marcó el mandatario.

El bloque tiene 506 kilómetros cuadrados, por lo que posiblemente sea dividido en dos áreas, y cuenta con información 3D y 4 pozos realizados pero hacia el convencional. Y por la forma del pedido deberá ser llevado a una licitación pública en la que la firma del “Rey del fracking” tendrá derecho preferencial.

A sala llena. Más de 600 personas participaron del encuentro.

Pero este no fue el único anuncio fuerte realizado durante el ciclo de entrevistas del Diario RÍO NEGRO, dado que el CEO de TanGo Energy, Pablo Iuliano, también detalló que si bien el compromiso de la operadora por las tres concesiones no convencionales sobre Río Negro que recibieron la semana pasada es de realizar 2 pozos exploratorios durante el año pasado, se van a adelantar.

“Vamos a comenzar la perforación de estos dos pozos en agosto”, marcó Iuliano.

En el encuentro participaron referentes de las principales petroleras de Vaca Muerta, como así también el Secretario Coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, los intendentes de Neuquén, Mariano Gaido; y Añelo, Fernando Banderet, y el ministro de Energía de Neuquén, Gustavo Medele.

El eje clave de la cita fue el salto de escala que Vaca Muerta ya comenzó a dar, como motor exportador de petróleo y, en poco tiempo, de GNL. Un cambio de calibre en el que los entrevistados coincidieron en que el lanzamiento del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) por parte del gobierno nacional fue no solo una medida más que acertada, sino la pieza de estabilidad regulatoria que necesitaba Argentina para atraer inversiones.

La 13° Jornada de Energía fue un organizada por el Diario RÍO NEGRO y contó con el auspicio del Gobierno de Neuquén, Gobierno de Río Negro, YPF, la Municipalidad de Neuquén, Pan American Energy, TSB, Tecnodiesel, SPUSA, Estudio Orbe, Grupo San Cristóbal, OPS SRL, Nippon Car, Todo Hierro, Phoenix Global Resources, Vista Energy, Pluspetrol, Shell, Global Oil, Rakiduamn, Tecfield, SerPI, IJAN, Petroleros Sudamericanos, Alberta, ZOXI, Iviglia seguros/Federación Patronal ,Idero, Tecpetrol, CALF, Pampa Energía, TGN, Chevron, HDI, Praxis Laboratorio, Pampa Energía, Decker Camiones, Estudio Muguerza, Osde, Ingeniería SIMA, Municipalidad de Añelo, Municipalidad de Cutral Co, Banco Patagonia, HORMIX, AESA, GeoPark, Lotería de Río Negro, Horizonte Seguros, Radio RÍO NEGRO.