Pluspetrol solicitó la adhesión al RIGI: invertirá US$12.000 millones para potenciar su producción en Neuquén

En el marco de su estrategia de crecimiento y como parte del plan de desarrollo de sus activos, Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), presentaron la solicitud para adherirse al RIGI con una inversión estimada de US$ 12.000 millones para desarrollar el bloque Bajo del Choique – La invernada.

Pluspetrol tiene presencia en Argentina –donde es el cuarto productor de gas y de petróleo-, en Perú –donde es el primer productor de gas y de petróleo–, en Ecuador, Estados Unidos, Países Bajos, y Uruguay.

El proyecto buscará así alcanzar un nivel de producción de 100.000 bbl/d mediante la construcción de 4 plantas de procesamiento, ductos de evacuación y perforación de más de 600 pozos en un plazo de 25 años.

El mismo se estructurará en dos etapas, en la primera se hará foco en el desarrollo de la zona sur del área, mediante la construcción de dos plantas, pozos e infraestructura necesaria que permitiría alcanzar un nivel de producción de 50.000 bbl/día y 6 MMSm³/día de gas.

Por otro lado, en la segunda etapa se impulsará la zona norte, que contará con similares inversiones en activos y producción esperada, permitiendo alcanzar niveles de 100.000 bbl/día y 12 MMSm3/día de gas en su punto máximo de producción.

A instancias de las inversiones realizadas de manera eficiente y responsable, se contribuirá y potenciará el crecimiento energético sostenible, con un impacto favorable a nivel económico y social, beneficiando a la comunidad y a toda la cadena de valor de Rincón de Los Sauces y la región norte de la provincia de Neuquén.

Este paso es un hito importante en el crecimiento de Pluspetrol ya que le permitirá multiplicar su producción, consolidándola como uno de los productores de petróleo y gas más importantes del país.