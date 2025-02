Polémica: Río Negro pide un pago extra por el puerto petrolero que supera a las actuales regalías

A casi dos años y medio del inicio de las gestiones en Río Negro para construir un oleoducto y montar el mayor puerto petrolero del país, y en la víspera del inicio del tramo final de la obra, el gobierno de Alberto Weretilneck pateó el avispero con el pedido del pago de una cuasi-regalía que representa el 1% del valor del petróleo que se exporte y que representa un ingreso más alto que el que actualmente percibe la provincia por todas las regalías que por ley cobra sobre la producción local de petróleo.

La novedad fue revelada por el sitio especializado EconoJournal, que detalló que el planteo fue elevado por el gobierno rionegrino a las empresas hace apenas 10 días, es decir, en coincidencia con la fecha en la que estaba previsto el inicio del tramo final de la obra que consiste en el tendido del oleoducto entre Allen y Punta Colorada y la construcción el puerto y la playa de almacenamiento en tanques.

Como se marcó, las gestiones para realizar este complejo, que será el mayor puerto exportador de petróleo del país, comenzaron en 2022 con la reforma de la ley de Hidrocarburos de Río Negro que se aprobó en septiembre de ese año.

El pedido del pago se realizó a las empresas que conforman la nueva sociedad que se creó para desarrollar el proyecto, denominada Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) que está liderada por YPF junto a Pluspetrol, Vista, Pan American Energy (PAE), Pampa Energía, Shell y Chevron.

Esta sociedad, que se llama igual que el proyecto, se creó porque es el requisito que fijó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), dado que esta iniciativa fue la primera en ser aprobada dentro del programa nacional que contempla descuentos impositivos y estabilidad regulatoria para las inversiones que sean multimillonarias. Algo que en este caso se cumple, ya que el presupuesto para este segundo tramo es de 3.000 millones de dólares.

Lo opuesto al RIGI

Contrariamente al espíritu del RIGI, al cual Río Negro fue la primera provincia en adherir, el pedido del gobierno de Weretilneck representa sumar una suerte de cuasi-regalía o nuevo impuesto al proyecto, dado que lo que las empresas revelaron que se pide es el equivalente al 1% del petróleo que se exporte cada mes de cada año.

Ese petróleo, claro está, que pagará regalías, pero éstas llegarán mayoritariamente a Neuquén, pues se abona a la provincia en donde el petróleo es extraído y no por la cual se lo exporta. Es que las regalías no son un impuesto, sino una compensación que paga una empresa a la provincia de la cual está extrayendo un recurso no renovable.

Y la obra también pagará lo que se denomina como derechos de superficiarios, que es un monto fijado por el paso de los caños o cualquier parte de la obra por tierras ya sean fiscales (lo cobra el Estado) o privadas.

En este caso, el pedido de Río Negro no solo representa una contramarcha a las políticas de incentivo y un nubarrón en el horizonte de los proyectos de GNL, sino que además, agregaría un costo extra al desarrollo de Vaca Muerta en donde Neuquén cobra regalías más bajas que el convencional (12% en lugar del 15%) para fomentar su desarrollo.

Cuánto podría recaudar Río Negro por el «plus»

Tomando como base los 180.000 barriles por día que el proyecto portuario apunta a tener como exportación en sus inicios, a fines del año que viene, con un valor del crudo de 70 dólares, la cuenta marca que Río Negro podría pedir unos 3,7 millones de dólares al mes, unos 4.000 millones de pesos, que arrojan un total anual de 45 millones de dólares o casi 50.000 millones de pesos.

Pero este valor se multiplicará a medida que el proyecto exportador avance, pues hacia 2028 se espera que se despachen 550.000 barriles por día, con lo cual con el mismo precio por barril Río Negro podría embolsar 11,5 millones de dólares al mes y casi 140 millones de dólares al año.

Si bien el pedido se centra en que el desarrollo petrolero deje un aporte en la provincia desde la cual se exporta, no solo van en contra de los descuentos que se darán por el RIGI para facilitarlo, sino que también deja a otros puertos petroleros del país en una situación desigual.

Por ejemplo, desde el puerto de Coronel Rosales, en la provincia de Buenos Aires, se exporta cerca de la mitad del petróleo que sale del país, unos 80.000 barriles diarios, pero sin cobrar por ello un aporte atado a los barriles despachados.

Una negociación para evitar el RIGI

El gobernador Weretilneck declinó el pedido de dialogar con este medio dado que dsde su oficina se indicó que «se están en pleno proceso de negociación con las empresas». Un punto clave, porque para evitar colisionar con el RIGI y su estabilidad tributaria, lo que busca Río Negro es sellar un acuerdo por el pago con las petroleras sin encuadrarlo bajo un impuesto nuevo.

Consultadas al respecto, las empresas señalaron en off que la postura de Río Negro no es netamente una sorpresa para ellos, en especial teniendo en cuenta los pedidos que el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa viene realizando a las petroleras para sellar acuerdos que financien desde obras viales hasta planes de becas.

Pero se marcó que la diferencia de fondo radica en que mientras Neuquén ha pedido aportes extra para proyectos puntuales, el planteo de Weretilneck de atarlo a la cantidad de petróleo exportado marcaría un aporte permanente, durante todos los años que se opere.

En ese sentido, el sitio EconoJournal detalló que desde las empresas se apuesta a llegar a un acuerdo integral y conjunto con Río Negro y Neuquén, a los efectos de evitar que los pedidos se intercalen y multipliquen