Se judicializó la decisión de Caputo de evitar informar los aumentos de combustible en las estaciones de servicio

A partir de junio del 2025, el Ministerio de Economía emitió una resolución que derogaba la obligación de las estaciones de servicio a informar los cambios en los precios de la nafta, gasoil y GNC. La decisión de la cartera que maneja Luis Caputo llegó a la Justicia tras un amparo colectivo y ahora se abrió un plazo judicial que podría culminar con la ratificación ó impugnación de la normativa.

La iniciativa del Gobierno fue publicada el pasado 29 de mayo en el Boletín Oficial, en donde se disponía eliminar la resolución 314/2016, la cual establecia que se debía anunciar las modificaciones de los precios en surtidor dentro de un lapso de ocho horas.

Según el Gobierno, esa normativa «podría representar una forma de intervención estatal» que limitaba la «autonomía comercial de las estaciones de servicio».

«En un mercado competitivo, los precios se regulan por la oferta y la demanda y el rol del Estado no debe ser el de controlar ni recopilar precios«, sentenciaron en los considerados de la resolución.

De esta manera, quedó sin efecto la aplicación «Precios en Surtidor», que permitía rastrear los valores en los surtidores de cada estación de servicio del país.

Asimismo, YPF aprovechó este contexto para implementar su sistema de micropricing, que implica la posibilidad de subir y bajar los precios durante el día según la demanda como hace Uber o los pasajes de avión.

En este marco, el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) presentó un amparo colectivo contra la iniciativa gubernamental, tildándola de «inconstitucional».

El abogado de Cepis, Federico Llorente, explicó a Clarín que esta maniobra de Luis Caputo va contra el artículo 42 de la Constitución Nacional, que promueve el derecho a una «información veraz y adecuada» a los consumidores de bienes y servicios.

Meses después de su publicación, la Justicia intervino y desde Economía informaron que se encuentra «impugnada judicialmente» la resolución por la causa caratulada «‘CEPIS s c/ Poder Ejecutivo Nacional – Ministerio de Economía s/ Amparo Colectivo’ (Expediente N° FLP 42308/2025)».

El caso de juicio se tramita en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal N° 2 de la ciudad de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla.

Dado a que es una causa colectiva, las personas que pudieran considerarse afectadas por la resolución de Caputo se pueden presentar en un plazo de 30 días de corrido.

El Estado Nacional–Ministerio de Economía de la Nación, informa a todos los usuarios y consumidores de combustibles de la República Argentina, que se encuentra impugnada judicialmente la Resolución N° 717/2025 del Ministerio de Economía de la Nación, que eliminó el “Sistema en… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 3, 2026

A cuánto estaba la nafta la última vez que se informó cuánto subía

En junio de 2025, con un dólar promediando los $1.187,57, los precios de referencia de YPF en las estaciones de servicio de Neuquén eran:

Nafta súper: $1.094.

Nafta Premium: $1.297.

Gasoil: $1.317.

Gasoil Premium $1.502.

De acuerdo a las pantallas de la YPF ACA del centro de Neuquén este martes 3 de febrero de 2026 (con el dólar a $1.435) a las 16:20 (cuyo precio puede variar según la política de micropricing), los precios son:

Nafta súper: $1.507.

Nafta Infinia: $1.749.

Infinia Diesel: $2.056.

Según el Indec, desde julio 2025 a enero 2026 hubo una inflación acumulada de 16,4%, que si se suma el techo de lo que estima Luis Caputo del IPC de febrero (2,9%), el acumulado se eleva a 19,3%.

Mientras tanto, los combustibles mostraron comportamientos más elevados: la nafta súper (la más económica) acumula un incremento del 37,7% en la ciudad de Neuquén.

Medido en dólares, en junio de 2025 el litro de nafta súper estaba a US$0,92, mientras que esta jornada escala a US$1,05.