Por la segmentación tarifaria, aumentaron las consultas para colocar paneles solares

Tras la oficialización de la quita total de subsidios a la energía eléctrica para el grupo de mayores ingresos, las consultas para instalar equipos fotovoltaicos residenciales van en aumento. Si bien la concreción de los proyectos no sigue el mismo ritmo, los especialistas del Alto Valle estiman que la demanda crecerá a fin de año, cuando se complete el retiro de subsidios.

«Hay muchas consultas pero pocas definiciones en cuanto a lo que es la generación de energía fotovoltaica. En lo que sí hay más venta es en termotanques solares para agua caliente. Hay mucha consulta, mucho desarrollo, pero después cuando llega el número final la gente no se define«, explicó el titular de FM Energías renovables, Lino Mocciola en diálogo con Energía On.

Por otra parte, el consultor especializado en energía solar en Alter Energy SAS, Guillermo Torres comentó a este medio que «hemos recibido en los últimos dos meses y medio un aumento importante en pedidos de cotización, no tanto cierre de operación».

El referente explicó que en la provincia de Neuquén existe «un cuello de botella» relacionado con la falta de la reglamentación de la Ley 27.424 de Generación Distribuida de Energía Renovable. «Cuando le contás a los clientes que esa energía excedente no la podés vender en la provincia de Neuquén –sí se puede hacer en Neuquén Capital pero no en el interior- los clientes se hacen para atrás», comentó.

Para la empresa, las consultas provienen en su mayoría de clientes residenciales en zonas aisladas: «cuando no hay energía eléctrica ese cliente sí avanza porque es una necesidad». Sin embargo, los que concretan más proyectos pertenecen al sector empresarial como «el petrolero, el industrial, de servicios que están avanzando fuertemente con el tema de la huella de carbono«, explicó.

«Hay mucho interés en ello. Son los que mas consultan y este último año hemos avanzado en ese camino. El segmento residencial son más conscientes por el tema del medio ambiente pero no avanzan por un tema todavía del bolsillo. Entre noviembre y diciembre va a remontar el interés«, estimó Torres. En cuanto a FM Energías Renovables, se contactan tanto usuarios residenciales como empresas, detalló el titular.

Uno de los puntos que influyen al momento de tomar una decisión respecto a este tipo de instalaciones tiene que ver con el retorno de la inversión. Según Mocciola, está entre 7 y 10 años, mientras que Torres aseguró que para residenciales podría llegar a los 12 y para empresas puede tardar 9 años.

Torres explicó que los costos para acceder a este tipo de generación de energía son elevados. «Tampoco hay créditos bancarios que hagan que los clientes puedan acceder a una tasa preferencial excepto el BPN, que tiene un crédito de 350.000 pesos. Sin embargo, es muy poco para lo que vale un sistema de energía solar de 2KW. Estamos hablando de un millón y medio de pesos a 3 millones«, aseguró.

Con la quita total de subsidios dispuesta para los residenciales de mayores ingresos y quienes no se hayan registrado en el sistema, el retorno de la inversión se podría acortar. «Seguramente el próximo año va a ser menor porque las tarifas van a ir aumentando. Nosotros estimamos que el próximo año van a estar en 8 años o menos. Va a mejorar porque está atado a lo que es el costo de la tarifas«, indicó Torres.

El Dato 1,5 a 3 millones de pesos puede costar un sistema de energía solar de 2KW

Por su parte, Mocciola señaló que los próximos años la «brecha se va a ir agrandando mientras las tarifas estén subsidiadas y el dólar esté como esté junto con la dificultad para importar. Esto hace que el retorno de la inversión sea de 7 a 10 años. Hace 3 años atrás, en 5 años ya se podía recuperar la inversión».

El referente detalló que la situación se complejiza por la dificultad de conseguir insumos. «A los importadores no le habilitan cupos, por lo que no pueden girar las divisas al exterior«, marcó. «Hay varios faltantes de los paneles de más potencia. Lo que llega es lo que vendría a ser remanentes o que ya no se están utilizando porque van quedando obsoletos. Son de baja potencia», advirtió.

Torres coincidió y marcó que «sigue siendo caro porque el dólar sigue aumentando y todos estos productos, el 95%, viene de Europa o China. La tecnología está atada al dólar. Por eso, a la hora de avanzar hay gente que prefiere seguir pagando más cara la luz«.

Una observación que hizo Torres es que la energía solar «no está totalmente regulada». Por lo que buscan que las empresas que prestan energía y los clientes «entiendan la importancia de colocar productos certificados y normalizados, que no sean de cualquier tipo que después pueda tener un evento a futuro; que a los 2 ó 3 años tengan que estar de vuelta invirtiendo porque hubo una falla en los mismos».

FM Energías Renovables es una empresa rionegrina instalada en General Roca. Se dedica a la venta de termotanques solares, paneles e inversores. A su vez, disponen de luminaria led solar autónoma. La empresa brinda asesoramiento para definir qué equipo es el más conveniente para cada cliente.

Por otra parte, Alter Energy SAS es una firma neuquina que se encuentra en la ciudad capital. Ofrece equipos y sistemas fotovoltaicos, como así también asesoramiento sobre electromovilidad: «su prioridad es la atención personalizada de sus clientes, a quienes desea entregarles equipos de alta calidad y asesorarlos para su correcta elección y aplicación en la región a los segmentos comerciales, industriales y del Oil&Gas», marcaron desde la empresa.