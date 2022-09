Segmentación tarifaria: el aumento para los usuarios del EPEN llega hasta el 20%

Con la llegada de septiembre inició la segmentación de usuarios residenciales para las tarifas de luz y gas en todo el país. La mayor distribuidora eléctrica de la provincia de Neuquén, EPEN explicó que los aumentos para el Grupo 1 irán desde el 14 al 20% en el monto final que abonan. Aunque aún no tienen el listado de usuarios por categorías, este grupo comprende a las familias de mayores ingresos y a los que no se hayan anotado en el registro RASE.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), que distribuye energía a más de 70 localidades y parajes de Neuquén, es una empresa pública autárquica que comprende un total de 84.163 usuarios según el último detalle de junio. La determinación de los valores en la factura depende del Estado provincial por la secretaría General y Servicios Públicos, organismo encargado de aprobar los aumentos.

Según un informe hecho por los consultores Mauricio Roitman y Luciano Caratori, durante junio los usuarios de EPEN abonaron un promedio de 5.733 pesos por un consumo de 300 kWh. Siguiendo estos números, si se aplica un aumento del 20%, un usuario residencial del Grupo 1 pasaría a pagar 6.879,6 pesos.

Es decir, que la suba en esta primera etapa de la segmentación será de unos 1.140 pesos, aunque claro está que esa variación dependerá también de la fecha de alta de cada usuario, ya que la quita de subsidios y los nuevos precios de la energía rigen desde el pasado 1 de septiembre.

La quita del subsidio se da sobre el precio mayorista que fueron aprobados por Nación la semana pasada. Para los usuarios del Grupo 1 los aumentos se encuentran entre 66% y 75% por encima de los precios anteriores. Este porcentaje no es el aumento final reflejado en la factura ya que el precio mayorista representa casi un quinto del precio final que pagan los usuarios de EPEN.

En efecto, el precio de la energía representa un 22% de la factura de la distribuidora. Por esta razón, en el valor final se registrarán subas desde el 14 al 20%, porcentaje que dependerá de las bandas de consumo de cada familia. En promedio, el consumo mensual de usuarios residenciales del EPEN pisa los 239 kWh.

«Como va a ser escalonada (la quita de subsidios) se verá más adelante, a fin de año, si cambia en algo ese valor«, expresaron desde el organismo.

El 20% de los usuarios de EPEN tienen tarifa social

Los usuarios que son beneficiarios de la tarifa social pasaron a formar parte de forma provisoria del Grupo 2, el de menores ingresos según la Resolución 631/2022, publicada el 1 de septiembre en el Boletín Oficial.

En total, desde el EPEN cuenta con 15.383 clientes que reciben este beneficio. Es decir, casi un 20% del total de usuarios. Los usuarios de este Grupo 2 no tendrán aumentos en el monto que pagan hasta fin de año, según se anticipó desde Nación.

Sin embargo, al ser una incorporación provisoria, los usuarios que reciben tarifa social «tienen que anotarse igual» en el registro RASE, subrayaron. La resolución remarca que no los exime de anotarse en el RASE y «de mantener dicha información actualizada según varíe su situación mediante la presentación de las declaraciones juradas correspondientes».

Además de la tarifa social contemplada por Nación, el EPEN otorgan un beneficio en forma de subsidio a la tarifa energética en localidades que no tienen distribución de gas por red o que sí la tienen pero existen zonas o barrios en donde dicha red no llega. «Los municipios firman actas con el EPEN para indicar qué sectores no la tienen«, detallaron.

Este beneficio se aplica durante los meses de invierno: «rige entre mayo y septiembre, para aquellas localidades o sectores dentro de ellas que no cuenten con red de gas domiciliario», explicaron desde la distribuidora. Este beneficio junto con la tarifa social rigen en la provincia.