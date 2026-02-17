Las puertas que abriría la planta fraccionadora de gases en Río Negro del proyecto Argentina LNG

La fraccionadora de gases de Mega en Bahía Blanca. La de Río Negro sería de similares dimensiones.

La “sopa” del gas de Vaca Muerta abrió un camino que otorgó un valor diferencial para el proyecto “Argentina LNG”, que la semana pasada tuvo un espaldarazo con la incorporación XRG, el brazo internacional del gigante árabe ADNOC.



Se conoce popularmente entre los técnicos de la industria como “sopa” a los componentes líquidos del gas. El fluido de Vaca Muerta tiene mucha “sopa” y estos líquidos serán fraccionados en una planta que estará en la zona donde llegará el inédito gasoducto de 48 pulgadas desde Vaca Muerta, entre Fuerte Argentino y Sierra Grande, al norte del ejido de esta última.



En ese gigantesco ducto llegará el metano del gas, el que consumimos diariamente en nuestras hornallas. Hasta la costa rionegrina también llegará el poliducto de 22 pulgadas con los componentes líquidos del gas de Vaca Muerta, que tras su paso por la fraccionadora se convertirán en butano, propano, etanol y gasolina natural.



El etanol se puede convertir en etileno y luego en plásticos.



El propano y el butano son los componentes principales del Gas Licuado de Petróleo o GLP, el gas de garrafa.



Horacio Marín, en una entrevista radial días atrás afirmó: “Tenemos que hacer oleoductos, poliductos, plantas de separación”, reseñó el CEO de YPF. Expresó una idea que toma cada vez más fuerza: “Yo espero que haya inversiones para hacer más petroquímica en Argentina”, afirmó.



Y en esta última frase está la proyección que tendrá la construcción de una planta fraccionadora en la costa de Río Negro. Allí se podrán, si la ecuación les cierra, instalar industrias que aprovechen la producción de la planta alimentada con el poliducto de Vaca Muerta. La posibilidad de un polo petroquímico queda abierta.



A la hora de dimensionar cómo sería esa planta fraccionadora que está enmarcada en el proyecto Argentina LNG, las fuentes consultadas afirmaron que será del tamaño de la que tiene la empresa Mega en Bahía Blanca, que ahora está en pleno proceso de expansión. Justamente allí, en la ciudad del sur de Buenos Aires se encuentra uno de los polos petroquímicos más importantes del país.



El poliducto que llevará la materia para la planta fraccionadora podría haberse dirigido también hacia Bahía Blanca, pero finalmente primó la idea de construirla en la zona donde llegará el gasoducto de 48 pulgadas, por cuestiones de espacio libre y también por el calado de los barcos que llegarán a cargar la producción de la planta fraccionadora.



“Este proyecto va a generar 10.000 millones de dólares de exportaciones por año durante 20 años. Argentina va a exportar 10.000 millones de dólares de gas y líquidos por este proyecto”, indicó Marín.



También el gobernador Alberto Weretilneck, en la presentación del proyecto que envió a la legislatura provincial, señaló que la planta fraccionadora significará un “salto de calidad” para la economía provincial, ya que sentará las bases de un futuro polo petroquímico.



“Argentina LNG” está ahora a la espera del FID, la decisión final de inversión, que desde las empresas participantes del proyecto creen que se concretará este año.



Marín señaló además que se buscará de banco internacionales, se habla del JP Morgan y un pool de entidades internacionales, por un máximo de 17.000 millones de dólares. Según el CEO de la petrolera estatal el proyecto global requiere inversiones de 30.000 millones de dólares y generará 40.000 puestos de trabajo a lo largo de su desarrollo.



El presidente de YPF adelantó que se baraja la entrada de otro jugador de peso en el proyecto y esto haría que aumente a 18 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL la exportación prevista para cuando comiencen la producción Argentina LNG, que Marín proyecto para dentro de cuatro años.