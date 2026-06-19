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Las mejores fotos: llegaron 721 tubos de acero al Puerto de San Antonio Oeste para el VMOS

El gobierno de Río Negro anunció el inicio de la descarga y acopio de los tubos de acero que integrarán el sistema submarino del proyecto. El mismo conectará la terminal de Punta Colorada con las monoboyas de exportación ubicadas mar adentro.

Redacción

Por Redacción

Del total recibido, 658 tubos fueron cubiertos con revestimiento de hormigón para resistir a las condiciones adversas del lecho submarino. Foto: Gobierno de Río Negro.

Del total recibido, 658 tubos fueron cubiertos con revestimiento de hormigón para resistir a las condiciones adversas del lecho submarino. Foto: Gobierno de Río Negro.

El gobierno de Río Negro anunció que esta semana, en el Puerto de San Antonio Este, comenzó la descarga y acopio de 721 tubos de acero destinados al oleoducto marino del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conecta Vaca Muerta con la costa rionegrina para exportar petróleo a los mercados internacionales.

Los caños permanecerán acopiados en un predio de 10 hectáreas dentro de la terminal operada por Patagonia Norte, hasta su traslado a Punta Colorada. Fueron fabricados por SIAT/Tenaris, y del total recibido, 658 tubos fueron cubiertos con revestimiento de hormigón por Socotherm, para resistir a las condiciones del lecho submarino.

La infraestructura formará parte del sistema offshore que conectará la terminal de Punta Colorada con las dos monoboyas de exportación que estarán ubicadas mar adentro, desde donde operarán buques de gran porte para la exportación de crudo hacia mercados internacionales.

En los últimos días se realizó la instalación offshore de las cadenas y anclas necesarias para la futura preparación de las monoboyas. Se trata de un paso clave, ya que permite asegurar las estructuras en el lecho marino y garantizar condiciones operativas seguras para la carga de crudo.

La operación involucra más de 10.000 toneladas de materiales. Foto: Gobierno de Río Negro.
El sistema submarino conectará la terminal de Punta Colorada con las monoboyas ubicadas mar adentro. Foto: Gobierno de Río Negro.
Para recibir y acopiar los tubos, se acondicionó una superficie de 10 hectáreas dentro del predio portuario. Foto: Gobierno de Río Negro.

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El gobierno de Río Negro anunció que esta semana, en el Puerto de San Antonio Este, comenzó la descarga y acopio de 721 tubos de acero destinados al oleoducto marino del proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que conecta Vaca Muerta con la costa rionegrina para exportar petróleo a los mercados internacionales.

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