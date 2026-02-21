Proyecto minero Gran Esperanza: Río Negro avanza con la hoja de ruta para una nueva exploración de oro

El Gobierno de Río Negro realizó en Los Menucos una reunión informativa con el Municipio y la empresa canadiense Golden Goose Resources Ltd. para presentar el plan de exploración inicial del proyecto minero metalífero Gran Esperanza y reforzar el diálogo con la comunidad. El proyecto actualmente se encuentra en una etapa inicial de exploración de los minerales de plata y oro.

Recientemente, la minera canadiense Golden Goose Resources firmó un acuerdo para adquirir hasta el 100% del proyecto que explota un yacimiento de oro y plata de alta ley ubicado en la provincia de Río Negro, en una zona que gana protagonismo por su potencial geológico y actividad exploratoria. La compañía, anunció la firma de un acuerdo definitivo con Valcheta Exploraciones para avanzar en la adquisición total del proyecto Gran Esperanza, una propiedad aurífera y argentífera de características epitermales situada en el distrito de Los Menucos, dentro del Macizo Patagónico Norte.

El proyecto comprende unas 44.400 hectáreas con acceso durante todo el año y se beneficia de una infraestructura favorable, con cercanía a rutas pavimentadas y caminos secundarios que facilitan las tareas de exploración. La zona se encuentra próxima a desarrollos mineros relevantes y a proyectos en distintas etapas de avance, lo que refuerza el interés estratégico del área.

Del encuentro participaron la Intendenta Mabel Yahuar, la legisladora provincial Soraya Yahuar, el Director de Minería de la Región Sur, Gonzalo Adaime, y otros integrantes del equipo minero provincial. Por la empresa asistieron la Lic. Paola López y su equipo técnico.

Plan de trabajo y etapa exploratoria

Durante la jornada, la firma presentó el plan de trabajo de la etapa exploratoria, que contempla tareas de prospección geológica y relevamientos superficiales, bajo estricto cumplimiento de la normativa minera y ambiental vigente. Se destacó que la empresa adquirió el 100% del proyecto aurífero Gran Esperanza, con una extensión de más de 40.000 hectáreas y leyes históricas de hasta 24 g/t de oro.

Desde la Secretaría de Minería se remarcó que esta instancia se enmarca en la política de articulación territorial impulsada por el Gobierno provincial, orientada a fortalecer el diálogo con las comunidades, promover la licencia social y garantizar un desarrollo minero sustentable y transparente.

“Estas reuniones son parte de un rumbo claro: estar presentes en el territorio, explicar cada etapa y evacuar dudas con información concreta”, expresó el Director de Minería de la Región Sur, Gonzalo Adaime. Y agregó: “Acompañamos a las empresas desde el inicio, pero con el mismo compromiso sostenemos el control técnico y la fiscalización para que todo se haga como corresponde”.

En el mismo sentido, Adaime subrayó que el trabajo de la Secretaría apunta a “lograr un desarrollo equilibrado, responsable y con beneficios reales para la Región Sur, priorizando la mano de obra local y el compre rionegrino”.