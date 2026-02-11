Río Negro inició la exploración de dos proyectos mineros con potencial en oro y plata

Recientemente, autoridades municipales y provinciales de Río Negro, junto a representantes de Trendix Mining y Mansfield, coordinaron el inicio de exploración de los proyectos Cerro Choique y Dos Lagunas y definieron los próximos ejes de trabajo en la localidad de los Menucos. Durante la jornada las empresas presentaron el plan previsto para la exploración, que incluye prospección geológica, relevamientos superficiales y estudios ambientales de base, bajo el cumplimiento de la normativa vigente.

Del encuentro participaron la intendenta Mabel Yahuar y la legisladora provincial Soraya Yahuar; por Trendix Mining SRL estuvo presente su CEO, Diego Heredia; y por Mansfield Minera S.A. (empresa asociada) participaron el responsable de Exploración Geológica, Daniel Hughes y el gerente operativo, Jorge Kesting, junto a referentes de la Secretaría de Minería de Río Negro.

En esta etapa inicial se prevén, entre otras tareas, muestreos geoquímicos, prospección geofísica, mapeo geológico y el diseño de la línea de base ambiental. En paralelo, se remarcó la importancia de sostener un diálogo abierto con superficiarios y vecinos del área de influencia, con información clara sobre objetivos y alcances de las actividades.

Articulación territorial y licencia social

Desde la Secretaría de Minería se indicó que este tipo de instancias se enmarcan en una política de articulación territorial, que prioriza la construcción de licencia social, la participación comunitaria y el acompañamiento institucional del desarrollo de proyectos mineros sustentables.

Las autoridades locales destacaron el valor de sostener espacios de coordinación interinstitucional, con foco en responsabilidad ambiental, transparencia informativa y beneficios concretos para la comunidad. Los proyectos “Cerro Choique» y «Dos Lagunas” son una iniciativa de exploración orientada a identificar recursos metalíferos con minerales de interés: oro y plata, en el sudeste de Los Menucos.

Los trabajos exploratorios

Los trabajos realizados hasta la fecha indican que el Proyecto Cerro Choique tiene un enorme potencial para alojar cuerpos mineralizados con el potencial de convertirse en una de las principales minas de la Patagonia Norte. La zona del proyecto se encuentra ubicada en la parte central de la provincia de Rio Negro, (Patagonia Argentina), aproximadamente a 26 Km. al ESE de la localidad de Los Menucos.

Ubicación del proyecto. Foto gentileza Trendix Mining.

El área del proyecto se encuentra cubierta por seis manifestaciones de descubrimiento, las cuales suman un total de 9.900 hectáreas. Trendix Mining, es la empresa a cargo de la exploración y es el dueño del 100% de los derechos mineros de estas propiedades.



Desde la empresa indicaron que están en la búsqueda de un socio para continuar con los trabajos de exploración. La empresa se encuentra abierta a escuchar y discutir cualquiera de las diferentes alternativas contractuales frecuentes en la industria minera.

Ubicación del proyecto. Foto gentileza Trendix Mining.

En lo que respecta al proyecto Dos Lagunas, ubicado a unos 15 Km hacia el SE de Los Menucos, en la provincia de Río Negro. La propiedad cubre una superficie de 72 has. y está registrada en la Dirección de Minería de la provincia de Río Negro bajo el expediente Nº 20180-95. Los trabajos de exploración se desarrollaron en diferentes épocas y por diferentes empresas y consistieron en mapeos geológicos de superficie, trincheras y perforaciones tanto DDH (989 m) como RC (1.020 m).



Los mejores valores obtenidos en trincheras alcanzaron a 64,88 ppm Au mientras que en los sondajes mostraron hasta 56,35 ppm Au. El proyecto tiene hasta el momento una pre inversión del orden de 1,6 M U$S.