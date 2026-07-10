Los primeros seis meses del año alcanzaron cifras récord en exportaciones mineras argentinas

Las ventas al exterior de minerales alcanzaron un máximo histórico impulsadas por el oro y el litio, con un fuerte crecimiento interanual durante los primeros cinco meses de 2026. Foto gentileza.

Las exportaciones mineras argentinas alcanzaron en mayo un total de US$ 644 millones, mientras que el acumulado de los primeros cinco meses de 2026 llegó a US$ 3.934 millones, el nivel más alto registrado para ese período desde que existen estadísticas. Así lo sostienen los datos correspondientes al informe mensual de la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera de la Subsecretaría de Desarrollo Minero.

El desempeño representa un incremento interanual del 36,1% en mayo y del 75,8% en el acumulado enero-mayo, ubicándose además un 155,1% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2025 para los primeros cinco meses del año.

Con estos resultados, la minería explicó el 7,6% de las exportaciones totales del país durante mayo y el 10% del total exportado en lo que va de 2026.

Oro y plata, los principales motores

Los minerales metalíferos concentraron el mayor aporte a las exportaciones. En mayo generaron US$ 442 millones, equivalentes al 68,7% del total minero, con un crecimiento interanual del 10,6%.

El oro lideró ampliamente las ventas externas con US$ 382 millones, representando el 59% de todas las exportaciones mineras del mes, mientras que la plata aportó US$ 45 millones y otros minerales metalíferos, principalmente cobre, sumaron US$ 15 millones.

En el acumulado del año, los minerales metalíferos alcanzaron US$ 3.010 millones, un 64,2% más que en igual período de 2025. Dentro de este segmento, el oro acumuló exportaciones por US$ 2.485 millones y la plata por US$ 454 millones, consolidando a ambos minerales como los principales generadores de divisas del sector.

El litio alcanzó un nuevo máximo

El litio volvió a mostrar el mayor dinamismo de la actividad. Durante mayo las exportaciones llegaron a US$ 187 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 218% y marcó un récord histórico para ese mes.

El mineral explicó el 29,1% de las exportaciones mineras de mayo, ubicándose como el segundo producto más exportado del sector detrás del oro.

Entre enero y mayo, las ventas externas de litio totalizaron US$ 859 millones, un incremento del 155,8% interanual, impulsado tanto por mejores precios internacionales como por un aumento del 59% en los volúmenes exportados. De esta manera, el litio representó el 21,8% de las exportaciones mineras del período, alcanzando también un máximo histórico para los primeros cinco meses de un año.

Composición de las exportaciones

En el acumulado de 2026, los minerales metalíferos representaron el 76,5% de las exportaciones mineras, el litio el 21,8%, mientras que el resto de los productos mineros aportó apenas el 1,7%.

Las exportaciones del resto de los productos mineros alcanzaron US$ 65 millones entre enero y mayo, con una baja interanual del 6%, destacándose minerales no metalíferos como boratos, ácido ortobórico y bentonita, además de rocas de aplicación.

Suiza, China, Estados Unidos y Canadá concentraron el 88% de las exportaciones mineras de mayo, equivalentes a US$ 563 millones. En el acumulado del año, estos cuatro mercados absorbieron el 82% de las ventas externas, por un total de US$ 3.224 millones.

Las exportaciones hacia estos destinos estuvieron dominadas por los minerales metalíferos, que representaron cerca de tres cuartas partes de los envíos, mientras que el resto se distribuyó principalmente entre India, Corea del Sur, Alemania, Brasil y Bulgaria.

El desempeño registrado durante los primeros cinco meses de 2026 consolida a la minería como uno de los sectores con mayor crecimiento del comercio exterior argentino, impulsado por la recuperación de los precios internacionales y el incremento de la producción exportable, especialmente en oro y litio.