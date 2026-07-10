Pese a la tensión global, la producción de Vaca Muerta volvió a dejar hitos para el país en junio

Junio dejó una marca histórica para Vaca Muerta con un récord de etapas de fractura. Foto gentileza.

En el país de Vaca Muerta, los récords parecen convertirse en una constante. Sin embargo, detrás de cada nueva marca hay indicadores que permiten dimensionar el ritmo de crecimiento que atraviesa la industria energética argentina.

De acuerdo con un informe de RICSA ALyC, pese a la caída que registró el precio internacional del petróleo durante junio como consecuencia de la distensión temporal en Medio Oriente, Vaca Muerta mantuvo firme su proceso de expansión y volvió a marcar un récord histórico en la actividad de fractura.

Durante junio se completaron 2.760 etapas de fractura, el mayor nivel registrado hasta el momento para el desarrollo no convencional. La cifra representó un crecimiento del 11,1% respecto de mayo y un incremento interanual del 40%.

YPF volvió a liderar ampliamente la actividad al ejecutar 1.392 etapas, equivalente a la mitad de las fracturas realizadas durante el mes. Detrás se ubicaron Pluspetrol, con 443 etapas, y Pampa Energía, con 339, principalmente en el bloque Rincón de Aranda.

Precisamente, Pampa Energía protagonizó otro de los hitos del mes al convertirse en la primera operadora en desarrollar un proyecto de upstream petrolero bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La compañía obtuvo la aprobación para el desarrollo de Rincón de Aranda, iniciativa que contempla una inversión de US$ 4.500 millones y que representa el primer proyecto de exploración y producción de petróleo incorporado al régimen desde la ampliación de su alcance hacia el segmento upstream.

El plan prevé recuperar 305 millones de barriles durante su vida útil, generar exportaciones por alrededor de US$ 17.000 millones en los próximos 30 años y alcanzar una producción máxima de 45.000 barriles diarios en 2027.

La infraestructura también sumó novedades relevantes. Entre los principales anuncios se destacó la confirmación por parte de TGS de la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que incorporará 14 millones de metros cúbicos diarios adicionales mediante una inversión cercana a US$ 780 millones.

A esto se suma el avance del proyecto de procesamiento de líquidos NGLS Tratayén, con inversiones estimadas en US$ 3.000 millones, donde YPF ya confirmó su participación como proveedor de gas.

El desempeño del sector también quedó reflejado en el comercio exterior. Durante junio, las exportaciones energéticas registraron un superávit de US$ 1.543 millones, el mayor saldo mensual de la historia. Ese resultado explicó el 44% del superávit comercial total del país, que alcanzó un récord de US$ 3.504 millones.

El escenario internacional

Mientras el sector energético argentino consolidó nuevos avances, el mercado internacional volvió a mostrar una elevada volatilidad.

Tras casi cuatro meses de conflicto vinculado al Estrecho de Ormuz, Estados Unidos e Irán alcanzaron un alto el fuego el 17 de junio, lo que permitió una rápida corrección en los precios internacionales del petróleo.

Durante ese mes, el barril de Brent descendió desde US$ 98,29 hasta un mínimo de US$ 70,16 el 26 de junio, cerrando el período en torno a los US$ 71-73.

Sin embargo, la calma duró poco. Los nuevos ataques estadounidenses sobre territorio iraní y la revocación de la licencia que permitía la comercialización de crudo iraní devolvieron la tensión geopolítica al mercado durante julio, impulsando nuevamente la cotización del Brent hasta su nivel más alto desde fines de junio.

“Ya en julio, una nueva escalada y la revocación de la licencia de venta de crudo iraní devolvieron el Brent a niveles de USD 76-78. En paralelo, el sector energético argentino profundizó su expansión: el RIGI sumó su primer proyecto upstream petrolero (Rincón de Aranda, de Pampa Energía), Vaca Muerta marcó un récord histórico de fracturas y Genneia dio el primer paso para cotizar en Wall Street”, señalan los especialistas en Energía de RICSA ALyC.

Otro de los movimientos destacados del mes fue el protagonizado por Genneia, que inició el proceso para cotizar en la Bolsa de Nueva York. La empresa presentó ante la Securities and Exchange Commission (SEC) el formulario F-1 para una eventual oferta pública inicial (IPO), con cotización simultánea en BYMA bajo el símbolo GENN.

De concretarse, será la primera empresa energética argentina en desembarcar en Wall Street desde la salida al mercado de Vista Energy en 2019.

Mercado de capitales

En contraste con el dinamismo operativo del sector, las acciones energéticas argentinas mostraron una corrección durante junio, en línea con la baja que experimentó el precio internacional del petróleo.

YPF lideró las caídas mensuales con un retroceso del 14,2%, aunque todavía acumula una suba del 44,6% en los últimos doce meses. Vista Energy también cedió 14% en el mes, mientras que Transener retrocedió 7,1% y Edenor perdió 9,7%.

Las excepciones fueron TGS, que avanzó 1,3%, y Pampa Energía, con una mejora mensual del 0,8%, manteniendo además una ganancia acumulada del 53,1% en el último año.

Según el análisis técnico de RICSA ALyC, tanto YPF como Pampa Energía conservan una estructura alcista de largo plazo, aunque atraviesan una etapa de consolidación. En cambio, Edenor continúa dentro de una tendencia bajista de mediano plazo, a la espera de señales que confirmen una eventual recuperación.