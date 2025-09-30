Refinerías en Argentina: cuánto producen las principales empresas y de qué cuencas se abastecen
El procesamiento de crudo registró un leve retroceso mensual pero creció en la comparación interanual. Los datos anticipan cambios en la oferta de combustibles.
La refinación de petróleo crudo en Argentina cerró julio de 2025 con un desempeño heterogéneo entre las principales empresas, en un contexto de mayor oferta de crudo desde las cuencas Neuquina y del Golfo San Jorge, y con un mercado interno que mostró señales de recuperación en las ventas, aunque con la necesidad de recurrir a importaciones para cubrir la demanda. Los últimos datos de este sector permiten analizarlo en general.
En julio se procesaron en el país 530 mil barriles diarios de crudo, un 9,1% más que en el mismo mes de 2024 pero con una baja de 2,9% frente a junio. Los datos, elaborados por la consultora Economía & Energía (E&E) en base a información de la Secretaría de Energía de la Nación, muestran que la refinación se apoyó principalmente en la Cuenca Neuquina, que aportó el 66% del total, seguida por el Golfo San Jorge con el 31% y el resto de las cuencas apenas el 3%.
YPF lideró la actividad con 1,16 millones de m³ de naftas y gasoil, aunque con un retroceso de 4,1% respecto al mes anterior y de 1% frente a julio 2024. Su complejo de La Plata produjo 629 mil m³ (-3% interanual) y el de Luján de Cuyo 470 mil m³, con un alza de 0,9% contra el año pasado y de 15,3% frente a 2023. En ventas, la petrolera colocó 475 mil m³ de naftas (+4,2% i.a.) y 703 mil m³ de gasoil (+5,6% i.a.).
La refinería de Dock Sud, de Shell, fue la de mayor crecimiento interanual con 334 mil m³ (+33,6%), impulsada por la producción de naftas, que alcanzó 192 mil m³ (+3,6%). El gasoil, en cambio, bajó 4,2% respecto a 2024.
Axion, con su planta en Campana, produjo 323 mil m³, un 8,1% más que en junio y 3,6% más que un año atrás. Las ventas de gasoil treparon a 209 mil m³ (+8% i.a.), mientras que las de naftas quedaron en 108 mil m³, casi sin cambios frente al año previo.
Puma Energy procesó 117 mil m³ en su refinería de Bahía Blanca, con un repunte de 23,3% mensual aunque 1,6% por debajo del año pasado. Sus ventas alcanzaron 42 mil m³ de naftas (estables) y 82 mil m³ de gasoil (-6,2% i.a.).
El resto de las refinerías sumó apenas 81 mil m³, con una caída del 22,8% interanual.
En paralelo, las ventas internas de combustibles líquidos avanzaron 2% interanual en naftas y 0,4% en gasoil, sostenidas por precios que subieron 23% y 29% respectivamente en términos nominales, pero que en valores reales cayeron 10% en ambos casos. A pesar de la mayor oferta local, las importaciones todavía fueron necesarias: en lo que va de 2025 representaron 8,5% de la oferta de naftas y 9,3% de la de gasoil.
El abastecimiento se sostuvo en la Cuenca Neuquina, con 349,3 mil barriles diarios, y en particular por el desempeño de Vaca Muerta, y en el Golfo San Jorge, que con 164,5 mil barriles diarios mostró un crecimiento interanual del 39,6%, que es uno de los registros más altos del último año a pesar de que la cuenca está atravesando un periodo de declino y reacomodamiento.
Comentarios