La llegada de Fluxus a Neuquén: «Trabajamos con gente local, que es la que conoce el terreno»

Fluxus, el brazo de petróleo y gas del gigante brasileño J&F, desembarcó en Neuquén con la mira puesta en Vaca Muerta luego de adquirir bloques de Pluspetrol con producción convencional y potencial no voncencional. El CEO de la compañía, Ricardo Savini, participó de un webinar organizado por el Mercado Electrónico del Gas (Megsa), donde detalló el plan de inversiones en Argentina y repasó la trayectoria que lo llevó a consolidarse en el mercado energético de la región.

La compañía adquirió tres bloques: dos convencionales, los conocidos Centenario Bloque 1 y Centenario Bloque 2; y uno no convencional que se llama Centenario Centro. Este último bajo la normativa de explotación de shale en Neuquén. Allí se concentra la estrategia de la firma, que abrió oficina en Buenos Aires y sumó un equipo en Neuquén.

Savini explicó que la compañía ya instaló oficina en Buenos Aires y sumó un equipo en Neuquén, con la idea de crecer en portafolio y buscar nuevas oportunidades en el país, siempre apoyados en el capital humano local. “No tenemos intención de llenar Neuquén de brasileños; trabajamos con gente local, que es la que conoce el terreno”, aclaró en el diálogo que tuvo con Daniel Núñez de Megsa y en el que también respondió preguntas de los asistentes.

La empresa firmó con la provincia un compromiso de inversión inicial de 21,3 millones de dólares, destinado a la reactivación de 54 pozos entre 2026 y 2027 y al mantenimiento de instalaciones. En paralelo, se comprometió a ejecutar una campaña de abandono de 76 pozos improductivos, un aspecto que Savini destacó como central en términos ambientales y de saneamiento. En el mismo webinar, el CEO sostuvo que el desembolso podría ampliarse a “entre 70 y 100 millones de dólares”, aunque aclaró que esa cifra depende del resultado del piloto y de las aprobaciones de la provincia.

Además, el ejecutivo indicó que Fluxus prevé inversiones vinculadas a la producción de GLP e infraestructura en Centenario, en línea con los pedidos de la provincia, y así poner en valor la Turboexpander ubicada en Centenario Centro -esto permitirá producir en la zona GLP y no traerlo desde Bahía Blanca-. «Nuestra visión social está, pero no vamos a prometer cosas sin antes conocer a la gente y sus necesidades», subrayó.

Savini se refirió también al contexto operativo en Argentina y a las quejas de los productores por los costos de los servicios asociados a la exploración y producción. “Para ganar mucha plata en esta industria hay que ser lo más low cost posible. La industria petrolera es cíclica y el arte es adaptarse rápido a las fluctuaciones”, sostuvo.

En su exposición, el fundador de Fluxus recordó la experiencia de 3R Petroleum, la compañía que creó en Brasil en 2014 para aprovechar las desinversiones de Petrobras en campos maduros -similar al Plan Andes que aplicaría 10 años después YPF en Argentina-. “3R Petroleum nació en mi casa, literalmente. Pasamos de una habitación en Río de Janeiro a firmar más de siete contratos con Petrobras”, relató, y recordó que en pocos años lograron conformar un portafolio de unos 60 campos distribuidos en ocho clústeres.

De cara al futuro, Savini consideró clave la oportunidad de integración energética entre Argentina y Brasil, especialmente en el segmento gasífero. “Brasil nunca dejará de demandar gas. El desafío es que Argentina confíe en su capacidad de producir y exportar”, aseguró.

En ese sentido, Savini recordó que el país vecino cuenta con 220 millones de habitantes y una fuerte base industrial en São Paulo, donde persisten dudas sobre la seguridad del suministro. “Desde Argentina no hay que tener dudas: todo el gas que se produzca será consumido en Brasil”, enfatizó.

El ejecutivo analizó, además, las posibles rutas de exportación hacia Brasil: a través de Bolivia, mediante un gasoducto bioceánico vía Paraguay o por tramos internos en Brasil como Uruguaiana–Porto Alegre. A su criterio, la competitividad dependerá de mantener bajo control los costos de transporte y producción. “El precio de venta de Neuquén para Brasil debería rondar los 2 a 2,5 dólares por millón de BTU, pero el desafío es mantener los costos operativos muy por debajo de ese nivel”, explicó.

Savini dejó en claro que la apuesta de Fluxus por Argentina es de largo plazo y que la compañía busca afianzarse en la provincia para expandir su portafolio en la región. Aunque la llegada al país fue reciente, el ejecutivo aseguró que el respaldo financiero y la experiencia previa en campos maduros permiten proyectar un camino de crecimiento sostenido.