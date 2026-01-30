Revolución renovable: así funciona la primera turbina eólica flotante de uso urbano del mundo

El S2000 SAWES (Stratosphere Airborne Wind Energy System) es el primer sistema de energía eólica aerotransportada en estar conectada a la red eléctrica. Logró completar un vuelo de prueba de manera exitosa en la ciudad china de Yibin, provincia de Sichuan, lo que significó un nuevo avance en la innovación de tecnologías para la generación de energías renovables.

Durante la evaluación, el S2000 se alzó hasta alcanzar los 2.000 metros de altura, y permaneció suspendido en el aire durante 30 minutos. En ese tiempo, el sistema generó 385 kilovatios por hora (kWh) y completó con éxito la conexión a la red eléctrica, por lo que se convirtió en el primer dispositivo eólico de su tipo en estar conectado a la red eléctrica.

La empresa que desarrolló el sistema, Sawes Energy Technology, ya había creado otros prototipos como el modelo S500, S1000 o S1500, pero este nuevo modelo se diferencia en tener una mayor capacidad de carga útil, y un diseño más eficiente para resistir a la intemperie.

Más allá de los resultados de la prueba, la capacidad nominal del modelo es 3 megavatios por hora (mWh). Según se declaró desde la compañía al Global Times, el S2000 podría generar suficiente electricidad para cargar completamente aproximadamente 30 vehículos eléctricos de alta gama desde cero.

Qué características tiene el S2000

Se trata de un modelo de enormes dimensiones: mide 60 metros de largo, 40 de ancho y 40 de alto. A pesar de su tamaño, cuenta con la ventaja se ser una estructura más simple y ocupar menos espacio terrestre que los generadores eólicos convencionales, elementos que fundamentan su construcción.

El modelo S2000 tiene la capacidad de desplegarse a una gran altitud, donde los vientos son más rápidos y constantes, ofreciendo de esta manera un mayor potencial de generación de energía.

Para elevarse, el modelo combina el empuje del helio con superficies de control y propulsores que corrigen la posición. Para que se mantenga unido al suelo, es sujetado por un cable que a su vez integra los conductores eléctricos de alta tensión que llevan la energía desde el aire a la tierra.

Las características del S2000 permiten que no solo funcione en lugares remotos, sino también en entornos urbanos o polos industriales. También está previsto por Sawes Energy Technology pensar en instalaciones ubicadas en zonas aisladas o con redes débiles, donde sea más complejo construir un parque eólico convencional.