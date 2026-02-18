Río Negro dio detalles de la planta fraccionadora de gases del proyecto Argentina LNG: «La más grande del país»
La unidad separadora estará en la costa de Río Negro y abriría las puertas al desarrollo de un polo petroquímico.
El Gobierno de Río Negro dio detalles este miércoles de cómo será la planta de fraccionamiento de gases en la costa provincial, en el marco del proyecto Argentina LNG.
Según describió el Gobierno provincial, «la unidad tendrá una capacidad de transporte de 15.000 toneladas diarias, más del triple de la producción y transporte actual del país».
El poliducto dedicado de 22 pulgadas se construirá paralelo al gasoducto de 48 pulgadas entre Vaca Muerta y la costa rionegrina no solo «permitirá exportar, sino también procesar en origen y agregar valor», indicó la Provincia en un comunicado.
Se apuesta desde el Ejecutivo provincial a que no se realice solo exportar gas, sino también industrializarlo en la provincia, generar una nueva actividad económica y más puestos de trabajo.
«Será la planta fraccionadora más grande de la Argentina. Allí se separarán propano, butano y gasolinas naturales, productos con alto valor industrial y comercial que hoy forman parte de cadenas estratégicas de la petroquímica y la energía», señaló el Gobierno provincial.
“Río Negro no puede ser solo un lugar de paso», dijo Weretilneck
“Río Negro no puede ser solo un lugar de paso. Nos toca una etapa siguiente”, remarcó el gobernador Alberto Weretilneck.
La instalación permitirá que parte del valor agregado quede en la provincia, impulsando el desarrollo del futuro Polo Petroquímico de Río Negro, uno de los próximos desafíos planteados por el Gobierno.
A diferencia de otras obras que tienen un inicio y un final, la planta operará durante toda la vida útil del proyecto, estimada en 30 años.
“Este es el nuevo orden económico que comienza a construirse”, definió el gobernador al referirse al rol que tendrán el gas, el petróleo y la minería como pilares exportadores del país.
