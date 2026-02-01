Este año, Río Negro percibirá 25 millones de dólares de YPF por el proyecto de GNL, y qué otros aportes habrá

El viernes 23, Weretilneck y Marín firmaron el acuerdo Argentina LNG de exportación de gas por el Golfo.

El acuerdo que Río Negro firmó con YPF por el proyecto de GNL en el Golfo San Matías prevé un aporte inicial de 25 millones de dólares y, después, desembolsos anuales de 24 millones durante el plazo de operación.

Además, las petroleras comprometen la “puesta en funcionamiento comercial” del aeropuerto de San Antonio.

Firmado el 23 de enero, en Capital Federal, el texto completo no se conoce, aunque será remitido a la Legislatura para su tratamiento. El expediente se enviaría en los próximos días, pues el Ejecutivo prevé su ratificación en febrero, en sesión extraordinaria.

Este proyecto, llamado Argentina LNG y encabezado por YPF, prevé “la producción, procesamiento, licuefacción y exportación de gas natural, con eje en el Golfo San Matías y con infraestructura asociada en territorio rionegrino”.

Los números 30 Años es el período de operatividad de los buques que se instalarán en el Golfo San Matías para exportar GNL.

720 Millones de dólares sumará el pago anual fijado cuando se completen las tres décadas del proyecto Argentina LNG.

La inversión está orientada a la exportación de gas natural licuado, con la instalación de dos buques de licuefacción (FLNG), a unos 7 kilómetros de la costa, al sur de Las Grutas.

El proyecto Argentina LNG está liderado por YPF en sociedad con la petrolera italiana Eni y la próxima incorporación de la empresa estatal de los Emiratos Árabes, ADNOC.

Representantes de Río Negro y de YPF en Capital Federal en ocasión de la firma del acuerdo de GNL. Foto: Gentileza.

Este ideado complejo de GNL, centrado en buques, reemplazó a la planta planeada e inicialmente prevista en Bahía Blanca, pero luego YPF se decidió por Punta Colorada. Ese asentamiento se frustró, finalmente, cuando la malaya Petronas se fue de la sociedad.

El inicio de la operatividad de los buques de Argentina LNG en el Golfo se estima para el 2029 o principios del 2030.

Antes, desde inicios del año próximo, se calcula la puesta en marcha de la exportación de GNL por parte del consorcio Southern Energy (SESA), integrado por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%).

El convenio establece que el consorcio reconstruirá el aeropuerto de San Antonio y lo «pondrá en funcionamiento» para «vuelos comerciales»

El convenio firmado por el gobernador Alberto Weretilneck y el presidente de YPF, Horacio Marín, establece condiciones de las partes por los 30 años de la operatividad. En el acto, el mandatario estuvo acompañado por la hoy directora de YPF por Río Negro, Andrea Confini, el Fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; y el titular de la Agencia de Recaudación, Alejandro Palmieri.

La información inicial de la Provincia y de la petrolera no profundizó en los desembolsos. Pero, las principales características del convenio se centrarían en los siguientes puntos:

– Se acordó un “Aporte Comunitario” de 25 millones de dólares. Las petroleras abonarán esa suma en ocasión de la firma de “proceso de financiamiento” (FFD). Esa rúbrica constituye el punto de partida definitivo del proyecto. En diálogo con Canal 10, Weretilneck estimó esa formalidad para fin de año.

–Se fijaron desembolsos anuales de 24 millones de dólares durante el plazo del proyecto, que es de 30 años. En esas tres décadas sumarían 720 millones. El pago comenzará con la operatividad comercial, que se calcula para el 2030.

La «reconstrucción» del aeropuerto de San Antonio figura en el entendimiento. Foto: M.Ochoa.

– La operación habilitará también a la Provincia al cobro de aranceles e impuestos, que se estiman en unos 10 millones de dólares anuales.

–El convenio establece obras en el aeropuerto de San Antonio. Se plantea “reacondicionamiento de la pista”, como también, su balizamiento y su cerramiento. Weretilneck, en la entrevista televisiva, definió como “reconstrucción y puesta en funcionamiento” de esa aeroestación para su habilitación de “vuelos comerciales”. La inversión rondaría los 3,5 millones de dólares.

– El entendimiento repite la prioridad rionegrina, fijando que la mano de obra debe incluir no menos del 80% de trabajadores rionegrinos y, en los proveedores de bienes, servicios y obras, la contratación en la Provincia no puede ser inferior al 60%.

-Se sostiene la “implementación de un Programa de Formación Técnico-Profesional, que será desarrollado en conjunto con la Fundación YPF e instituciones educativas de la zona de influencia del proyecto”.

El gobernador y el Polo Petroquímico

Weretilneck insistió con el “quiebre” y “momento histórico” de las inversiones en marcha, aludiendo que “siempre los recursos naturales de la Patagonia se iban de un caño o un electroducto” y que, ahora, tendrá “la posibilidad de darle valor” con la generación de empleo y la exportación desde la propia Patagonia.

En Canal 10, el gobernador resaltó que el proyecto Argentina LNG incluye un pluriducto, que llevará otros componentes del gas (propano y butano), y alentó “la creación de Polo Petroquímico Industrial en el Golfo, como Bahia Blanca o Campana”.

Las empresas rionegrinas deben agruparse. Si no se corporizan, es muy difícil tener una estrategia en conjunto” El gobernador Weretilneck y un consejo para los empresarios rionegrinos.

Estimó una ocupación de unas 3.000 personas para el proyecto de GNL de YPF mientras afirmó que el nivel de actividad en la construcción se sostendrá hasta el 2031 por la sucesión de ejecuciones.

Repasó los tres proyectos firmes, empezando por Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): “el oleoducto para exportar petróleo desde Sierra Grande, que se ha ejecutado en un 53%”; la inversión de SESA que es “el más avanzado en el Golfo y se está empezando a construir”, y el de YPF, que “es el más grande y más ambicioso”. Recordó que era el proyecto previsto en Bahía Blanca en la época del kirchnerismo y que Río Negro le dijo a Horacio Marín, el presidente de YPF, que estudien la Provincia y, además, se ofrecieron “todas las seguridades jurídicas y económicas”.

Sugirió a las empresas rionegrinas que deben “agruparse. Si no se corporizan, es muy difícil tener una estrategia en conjunto. No nos molesta el lobby empresarial. En estos proyectos, cuanto más organizados estén comerciantes y empresarios, tendrán más poder de negociación y será mejor para todos. Segundo mensaje: adaptarse a las exigencias de cada una de las empresas”.