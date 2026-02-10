Weretilneck presentó el megaproyecto de GNL que unirá Vaca Muerta con el Golfo de Río Negro

El gobernador Alberto Weretilneck presentó este miércoles en el Salón Gris de Casa de Gobierno, en Viedma, los detalles del acuerdo estratégico firmado con YPF por el proyecto Argentina LNG (por su sigla en inglés) en el Golfo San Matías, que será enviado a la Legislatura para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

El entendimiento fija reglas de juego para la inversión, garantiza beneficios económicos directos para Río Negro y establece condiciones obligatorias de contratación de mano de obra y proveedores locales.

El mandatario expuso durante más de una hora ante intendentes, legisladores, funcionarios, representantes empresariales y sindicales el acuerdo y explicó por qué Río Negro fue elegida para convertirse en el principal punto de exportación de gas licuado del país, qué compromisos asumió la provincia y qué recibirá a cambio durante los próximos 30 años.

El gobernador eligió una metáfora para explicar el momento histórico que atraviesa la región: «Hay una primera definición que me gustaría dar, que es cuando uno habla de recursos naturales. Lo primero que hay que tener en claro es que estamos hablando de rocas. Cuando uno habla de Vaca Muerta, está hablando de una roca y cuando uno habla de minerales, habla de rocas. Para que dejen de ser rocas y se transformen en un recurso energético, tiene que haber decisión. Esa decisión transforma una roca en gas o en petróleo o transforma una roca en minería. Si no hay decisión, si no hay voluntad, si no hay una acción conjunta, sigue siendo una roca».

En ese sentido, el mandatario puso como ejemplo el desarrollo de Vaca Muerta en Neuquén, al que definió como el resultado de años de acuerdos, voluntades concurrentes y trabajo articulado entre distintos actores. «Hoy cuando hablamos de Vaca Muerta, hablamos de muchos años de decisiones y de trabajo en conjunto que permitió que lo que era una roca sea uno de los mayores reservorios mundiales de gas y petróleo. Eso significó el desarrollo definitivo para Neuquén y representa una oportunidad histórica para Río Negro y la Patagonia», sostuvo.

Weretilneck remarcó que ese proceso fue posible por la participación del gobierno nacional, los gobiernos provinciales, el empresariado, el movimiento obrero y la comunidad en general, aun en contextos de diferencias y crisis del federalismo. «No hay posibilidades de llevar adelante este tipo de proyectos si no es con la conjunción y coordinación de todos los actores«, afirmó.

El gobernador explicó el alcance del proyecto que conectará Vaca Muerta con la costa rionegrina. Foto: Marcelo Ochoa.

El gobernador explicó que la provincia atraviesa ahora una etapa «subsiguiente» al descubrimiento de Vaca Muerta. «Hoy a los rionegrinos nos toca formar parte de una nueva etapa, que es que el Golfo rionegrino sea el lugar desde donde se lleve al mundo todo este esfuerzo», señaló.

En ese marco, destacó el acuerdo con YPF que será elevado a la Legislatura y recordó que el proyecto original de YPF y Petronas tenía como destino la provincia de Buenos Aires, puntualmente Bahía Blanca. «Ese era el destino original del acuerdo YPF–Petronas. Fue a partir de una decisión y un criterio del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, que se abrió la posibilidad para que Río Negro participara en la discusión», explicó.

Weretilneck subrayó que la provincia debió asumir compromisos concretos ante la empresa y el mundo para demostrar su capacidad de recibir una inversión de esa magnitud. «Cuando YPF nos envió la carta para que Río Negro se comprometa sobre qué éramos capaces de ofrecer y garantizar en el tiempo, la provincia asumió ese compromiso. Esa fue la carta que nos permitió llegar hasta aquí», indicó.

Funcionarios provinciales y equipos técnicos que trabajaron en la negociación del acuerdo. Foto: Marcelo Ochoa.

El impacto en Río Negro

Weretilneck explicó luego el funcionamiento técnico del esquema acordado y cómo impactará en la provincia. «Cuando hablamos de gasoducto dedicado, significa que por ese gasoducto, que se va a construir específicamente, se transporta el gas seco, se licúa, se congela y de ahí se lleva al mundo. Y, en paralelo, habrá un poliducto por el que irán otros productos de gases asociados que luego se van a procesar en una planta de fraccionamiento, dando origen a otras actividades industriales y económicas».

«El gasoducto va a ser el más grande del país. Es un gasoducto de 48 pulgadas que hoy en Argentina no se ha construido y que va a transportar este gas desde la primera separación en Tratayén, a lo largo de 520 kilómetros, exclusivamente destinado a abastecer a los barcos para que ese gas se congele, se licúe y se exporte».

Y añadió: «Esta es la primera gran obra a lo largo de toda la provincia de Río Negro, que va a generar miles de puestos de trabajo y una movilidad económica muy importante, una oportunidad también para nuestros empresarios, comerciantes y pymes». «Ya tenemos una primera experiencia que es el VMOS. Esta es otra oportunidad para toda la provincia, de desarrollo de distintas actividades».

Dos «fábricas» en el mar durante 30 años

«Son dos buques que van a estar estacionados durante 30 años, a siete kilómetros de la costa, con un calado de 40 metros, y que van a producir cada uno seis millones de toneladas por año». adelantó Weretilneck.

«Cuando uno habla de estos buques, tiene que pensar que son fábricas que funcionan las 24 horas, los siete días de la semana, los 365 días del año. Son no menos de 400 trabajadores y trabajadoras permanentemente, a lo que hay que sumar todo el empleo y la actividad económica que se genera para atender una fábrica que trabaja todos los días del año», continuó.

«Si queremos graficarlo, en vez de que estén en el mar, pensemos dos fábricas en nuestra costa funcionando permanentemente. Ese es el impacto que van a tener», remarcó.

El rol del poliducto y la planta de fraccionamiento

El gobernador detalló el rol del poliducto y la planta de fraccionamiento. «El poliducto dedicado va a transportar aquellos líquidos y gases que no se utilizan para hacer GNL. Una parte del gas sirve para generar GNL y otra tiene otra finalidad».

«Este poliducto también tenía como primer destino la provincia de Buenos Aires y, a partir de la negociación, se logró que venga a Río Negro. Es de 22 pulgadas, con una capacidad de 15.000 toneladas por día, y genera el triple de la producción actual del país».

«Producto de ese poliducto se genera en el golfo una planta fraccionadora que separa propano, butano y gasolinas naturales. Entonces, tenemos un gasoducto de 48 pulgadas, un poliducto de 22 pulgadas, la planta de fraccionamiento y los dos barcos. Esa es la síntesis del acuerdo firmado y la piedra angular de lo que va a pasar en el golfo en los próximos años».

Cómo será el proceso y qué contempla

El gas seco se transportará desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina por un gasoducto exclusivo.

En los buques, el gas será licuado a -162 °C para su exportación.

En paralelo, un poliducto trasladará los líquidos asociados al gas hacia una planta de fraccionamiento costera.

Gasoducto dedicado

Diámetro: 48 pulgadas.

Extensión aproximada: 520 kilómetros.

Será el ducto más grande construido en la Argentina.

Tendrá uso exclusivo para abastecer a los buques de licuefacción.

Los buques: «fábricas en altamar»

Dos unidades de licuefacción.

Ubicación: a 7 km de la costa.

Profundidad del área: 40 metros (no requiere dragado).

Capacidad: 6 millones de toneladas anuales por buque.

Operación continua: 24 horas, los 365 días del año.

Recibirán buques metaneros de entre 140.000 y 215.000 m³.

Poliducto dedicado

Diámetro: 22 pulgadas.

Extensión: 526 kilómetros, en traza paralela al gasoducto.

Capacidad de transporte: 15.000 toneladas diarias.

Triplica la capacidad actual de transporte de estos productos en el país.

Planta fraccionadora en tierra

Será la más grande de la Argentina.

Permitirá separar propano, butano y gasolinas naturales.



Los dólares que ingresarán a la provincia

En cuanto a los aportes económicos, el gobernador precisó que el acuerdo prevé ingresos directos para Río Negro.

25 millones de dólares como aporte comunitario tras la decisión final de inversión.

como aporte comunitario tras la decisión final de inversión. 24 millones de dólares anuales durante 30 años .

. 10 millones de dólares anuales en tasas y cánones provinciales.

en tasas y cánones provinciales. Recaudación adicional por la actividad económica que se genere.

A esto se suma una obra clave, la reconstrucción y puesta en funcionamiento del aeropuerto de San Antonio Oeste bajo normas ANAC para vuelos comerciales.

El proyecto será declarado de interés estratégico, lo que activa dos obligaciones: que el 80% de la mano de obra sea rionegrina y prioridad para proveedores locales mediante la ley de Desarrollo de Proveedores y Compra Local.

«Vamos a saber en 30 o 45 días qué grupo empresario va a hacer ese gasoducto. O sea que como primera obra hoy es esta parte de acá, de ir abajo del mar. Como segunda obra es un gasoducto dedicado especial, que es otro ducto que se va a estar construyendo antes que termine el año a lo largo de todo Rio Negro», agregó.

Cambios legales y articulación institucional

«Esto es lo que Río Negro ha logrado construir. Este es el gran consenso político, social y laboral que nosotros hemos logrado construir en este tiempo y que hoy transforma a Río Negro como un actor central y fundamental en lo que es la nueva Argentina», añadió.

El gobernador también se refirió al proceso de negociación que derivó en el acuerdo. «Cuando uno habla de este tipo de negociaciones, tiene que darle un espacio a todo. Primero, por sobre todo, los intereses de la provincia, no mirados para el hoy, sino mirados para hoy y para el futuro. Pensar para cuando uno está es lo más fácil, pero las cosas se tienen que pensar para cuando uno no está».

«Y esta negociación, difícil, larga, duró muchos meses y tuvimos que poner en valor la carta que habíamos firmado, que era nuestro compromiso», continuó.

El mandatario también puso el foco en un aspecto menos visible del proceso, la modificación del marco jurídico provincial que permitió que el Golfo San Matías pueda recibir este tipo de inversiones. «Si la Legislatura no hubiese modificado el marco legal que teníamos en ese momento, no hubiésemos podido llevar adelante este proyecto», afirmó, al tiempo que valoró el rol de la secretaría de Energía, los municipios y el Poder Legislativo en esa tarea.

En ese contexto, explicó cuáles son las condiciones para atraer inversiones de largo plazo. «La primera definición es quién invertiría, siendo una empresa nacional y menos una empresa extranjera, miles de millones de dólares en una provincia que es inviable, que no tiene orden, que no tiene seguridad institucional o, hablando en términos vulgares, una provincia que está absolutamente desordenada».

«En el contexto mundial de hoy sabemos que lo que busca el sector privado, lo que busca el inversor, y más cuando son inversiones de muy largo plazo de 30, 40 o 50 años, son tres aspectos centrales. Primero, estabilidad política. Lo segundo es previsibilidad económica, es decir, que quienes vengan a invertir en Río Negro sepan que es una provincia que no va a aparecer dentro de un año, dos años o seis meses con una catarata de nuevos impuestos o una modificación de alícuotas», agregó.

Y continuó: «Y el tercer aspecto es seguridad jurídica, es decir, que esta es una provincia que respeta a quienes invierten».

El gobernador trazó el mapa del sistema que combinará ductos, planta en tierra y buques licuefactores frente a la costa

El gobernador vinculó el proyecto con el contexto energético mundial. «El mundo discutió en los años anteriores la transición energética; se habló mucho de hidrógeno, de la energía eólica, de la energía solar y, en un momento, cuando se firmaron los grandes acuerdos de cuidado del medio ambiente, de alguna manera se había planteado que los hidrocarburos, ya sea gas y petróleo, no iban a formar parte de la transición energética del futuro del mundo». «A partir del costo que eso generó, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo rediscute nuevamente cuál iba a ser la transición energética, vuelve sobre sus pasos y pone a los hidrocarburos, fundamentalmente al gas, como un actor fundamental en la transición energética y el consumo energético hacia adelante».

«Con lo cual, un combustible que parecería ser que no iba a ser preponderante, hoy está absolutamente claro que en los próximos 30 años el gas va a ser actor fundamental, protagonista de la matriz energética mundial», aseguró.

Weretilneck enmarcó el acuerdo dentro de un escenario energético global que, según explicó, está en plena definición y en el que la Argentina tiene una ventana de oportunidad acotada en el tiempo. «Argentina, a través de Vaca Muerta en Neuquén y también en Río Negro, tiene una de las reservas más importantes de gas a nivel mundial. Hoy los países que producen GNL no son más de diez en el mundo, con lo cual quiénes vamos a ocupar un lugar en el mercado mundial de GNL se está resolviendo de acá hasta el año 2030 o 2032″.

«Los países que no definan ser portadores de GNL en los próximos cinco años, directamente quedan afuera por tratarse de un mercado de largo plazo, de 30 años. La ventana y la oportunidad de la inversión era ahora. Si Argentina demoraba cuatro o cinco años más por una cuestión política o económica, nos hubiésemos quedado fuera de este mercado», agregó.

En ese punto, el gobernador explicó por qué la ubicación geográfica del proyecto resulta determinante. «Para exportar GNL se necesita mar. No hay otra manera, porque el mercado mundial está en Europa o en Asia. No hay gasoductos que puedan resolver eso, por lo cual necesitamos mar. Y el mar tiene que estar lo más cercano posible a los yacimientos, que en este caso están en la hermana provincia de Neuquén».

A partir de allí, detalló las condiciones del Golfo rionegrino que, según indicó, fueron centrales en la negociación. «Nuestro Golfo tiene condiciones que fueron uno de los argumentos más importantes que utilizamos como provincia. Es un golfo con tránsito prácticamente exclusivo para este tipo de proyectos».

«Tiene una profundidad que no necesita dragado, lo que lo hace mucho más operativo y más barato que otros puertos del país. Y también las condiciones de su lecho marino son aptas para este tipo de obra».

«Cuando se discutían los distintos trazados de gasoductos, muchos hablaban de las interferencias. No es lo mismo trazar un ducto desde Neuquén a Bahía Blanca, atravesando ríos, vías de tren y ciudades, que hacerlo hacia nuestra costa, donde prácticamente no hay interferencias. Nuestro mar y la cercanía a los yacimientos fueron elementos fundamentales», señaló.

En ese marco, adelantó detalles del proyecto. «Firmamos un acuerdo con el presidente de YPF y con el Gobierno nacional, pero seguramente no va a ser YPF sola. Se van a incorporar otras compañías mundiales y nuevos accionistas, porque es necesario contar con socios que compren el GNL para el propio financiamiento del proyecto».

El gobernador describió cómo está compuesto el esquema acordado. «El acuerdo se compone de un gasoducto dedicado,es decir, un nuevo gasoducto desde Neuquén hasta nuestro mar, un poliducto que fue un logro importante de la negociación de la provincia, una planta de fraccionamiento y dos barcos licuefactores ubicados a siete kilómetros de la costa».

El antecedente inmediato: VMOS

Weretilneck vinculó este proyecto con el oleoducto VMOS, que ya tiene un 55% de avance y permitirá el primer embarque de petróleo desde Punta Colorada entre diciembre y enero de 2027. «Ese va a ser el primer hito histórico del hub exportador de la Patagonia».

Según el gobernador, el golfo «va a seguir siendo pesquero y turístico, pero vamos a empezar a ver una actividad económica absolutamente nueva y de carácter internacional».

«Nos ponemos con nuevo objetivo es que Río Negro sea la sede de un nuevo polo petroquímico en nuestro país que nos permita que ese petróleo y ese gas como fue el gran sueño de todos los patagónicos en vez de procesarse en otras provincias a partir de tener el gas y el petróleo en nuestra costa, seamos capaces de generar las condiciones legales, económicas, ambiental, para que las próximas inversiones, después de estas que ya son una realidad, sea que la industria petroquímica tenga sede en Río Negro», añadió Weretilneck.

El acto fue presidido por el gobernador y contó con la presencia del intendente de Viedma, Marcos Castro; el intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei; la intendenta de Sierra Grande, Roxana Fernández; Andrea Confini; el presidente del bloque de legisladores de Juntos Somos Río Negro, Facundo López; el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan; el secretario de Relaciones Institucionales de la Secretaría de Energía de Río Negro, Mario Figueroa; el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Tributaria, Alejandro Palmieri; legisladores y legisladoras provinciales.

El ministro de Gobierno, Trabajo y Turismo, Agustín Ríos; el ministro de Seguridad y Justicia, Daniel Jara; el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren; la ministra de Educación y Derechos Humanos, Patricia Campos; el ministro de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura, Juan Pablo Mena; el ministro de Modernización, Milton Dumrauf.

El secretario general de la Gobernación, Nelson Cides; el secretario de la CGT Zona Atlántica, Damián Miller; el secretario general de la CGT Zona Alto Valle, Gustavo Sol; el secretario gremial de Petroleros Privados, Daniel Anders; representantes de UOCRA y Camioneros, y la intendenta de Pilcaniyeu, Daniela Cornejo.