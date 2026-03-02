Río Negro lanza un programa de incentivos para reactivar la producción convencional de petróleo y gas

El Gobierno de Río Negro anunció la creción del Programa Provincial de Incentivos a la Producción Convencional, con el objetivo de reactivar pozos, promover nuevas inversiones y sostener el empleo en áreas maduras de petróleo y gas. La medida se enmarca en un contexto de declino estructural de la producción convencional en todo el país y también en la Provincia.

Entre 2015 y 2025, la producción convencional cayó 43,5% en petróleo y 51,8% en gas a nivel nacional, afectada por el agotamiento natural de los yacimientos, menores inversiones y mayores costos operativos.

En la provincia, la explotación convencional representa hoy el 68% de la producción de petróleo y el 53% del gas provincial. Sin embargo, desde 2013 la curva productiva mantiene una tendencia descendente, con una tasa promedio de decrecimiento interanual cercana al 6%.

El nuevo programa establece una reducción del 50% en la alícuota de regalías aplicable exclusivamente a la producción incremental. En términos concretos, sobre el volumen adicional que se genere por nuevas inversiones se abonará únicamente el 6% en concepto de regalías por diez años o hasta el vencimiento de la concesión vigente, lo que ocurra primero.

La medida no afecta la producción base existente ni implica reducciones en Ingresos Brutos ni en cánones de superficie. Se trata de un esquema focalizado que busca viabilizar inversiones que hoy no se ejecutarán bajo el régimen actual. Además, cuando corresponda, se eximirá del aporte complementario del 3% sobre esa misma producción incremental.

Requisitos para acceder al programa

Las concesionarias que deseen adherir deberán presentar un Plan de Actividades e Inversiones Complementario, que supere los compromisos ya asumidos en los acuerdos vigentes. Asimismo, deberán acreditar una curva de Producción Básica certificada por auditor externo habilitado por la Secretaría de Energía de la Nación, sobre la cual se determinará el volumen incremental efectivamente alcanzado.

El incentivo se aplicará únicamente sobre el diferencial positivo entre la producción real y la producción base aprobada. Estas intervenciones permitirán extender la vida útil de los yacimientos, mejorar el factor de recuperación de reservas, preservar infraestructura existente y sostener el empleo directo e indirecto en las regiones productivas.

El programa apunta especialmente a la reactivación de pozos inactivos mediante trabajos de pulling, workover, optimización de sistemas de extracción e inversiones en compresión e inyección. La implementación del programa se inscribe en la estrategia provincial de fortalecimiento del sector hidrocarburífero, que en los últimos años consolidó acuerdos de prórroga con compromisos de inversión, fortaleció los mecanismos de control y fiscalización, y proyecta un 2026 con sostenido nivel de actividad petrolera.