Alberto Weretilneck ante la Legislatura: estabilidad, planificación y grandes inversiones en Río Negro

Alberto Weretilneck abrió este domingo el Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Río Negro, destacando la «normalidad institucional» y la estabilidad política de la provincia. En su mensaje ante los legisladores, el gobernador de Río Negro puso el foco en leyes estratégicas, inversiones y proyectos productivos que, según sostuvo, apuntan a consolidar empleo, desarrollo económico y planificación a largo plazo, reafirmando el rol del Legislativo como actor central en la construcción de consensos.

Desde el inicio, definió a la provincia como «una provincia normal, en paz y en armonía», y sostuvo que ese escenario no es mérito de un solo partido sino del conjunto de la dirigencia y de la sociedad. Remarcó que la gobernabilidad se construye a partir del diálogo, el respeto a las diferencias y la búsqueda de consensos en los grandes temas.

Uno de los tramos de su discurso estuvo dedicado al Poder Judicial. Señaló que es uno de los más modernizados del país, con expedientes digitalizados, acceso remoto permanente y reducción de los tiempos procesales, particularmente en el fuero penal. Habló de transparencia, eficiencia y prestigio institucional.

También puso énfasis en la relación con los intendentes y en la coordinación entre provincia y municipios, independientemente del tamaño o la pertenencia política de cada distrito. «No hay municipios sin provincia y no hay provincia sin municipios», afirmó.

El gobernador presentó su mensaje de apertura del Período de Sesiones Ordinarias. Foto: Marcelo Ochoa.

En el plano económico, planteó que Río Negro ofrece estabilidad política, previsibilidad económica, acuerdo social y seguridad jurídica. Sostuvo que esos valores garantizan confianza para inversores locales, nacionales e internacionales y previsibilidad para los trabajadores.

En ese contexto, repasó leyes sancionadas en el último período que consideró «bisagra» para el desarrollo. El gobernador sostuvo que la provincia está «a las puertas de una nueva etapa» y llamó a consolidar el rumbo a partir de consensos amplios y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Weretilneck destacó la inversión estratégica y la participación de empresas como motor del empleo y el crecimiento en Río Negro

En ese mismo eje, el gobernador destacó la ley de promoción de desarrollo de proveedores, que permite que industrias y comercios locales puedan asociarse y participar en los grandes proyectos provinciales. «Estos valores son los pilares sobre los que estamos construyendo nuestro futuro», afirmó.

Sostuvo que la inversión es empleo, desarrollo y reducción de la pobreza, y planteó que la provincia atraviesa una etapa que podría convertirse en legado para las próximas generaciones. Para respaldar esa afirmación, enumeró indicadores económicos y laborales de los últimos años.

Señaló que desde 2023 solo dos provincias del país generaron empleo privado sin pérdida neta de puestos de trabajo y ubicó a Río Negro, junto a Neuquén, en ese grupo, con un crecimiento del 0,6%. También indicó que en los últimos tres años se incorporaron 5.724 nuevos contribuyentes de Ingresos Brutos, lo que interpretó como más actividad económica, además de 17.736 inmuebles sumados al impuesto inmobiliario y un incremento del 32% en patentamientos de vehículos.

Mencionó además el crecimiento de usuarios en los servicios públicos: aumentaron las conexiones de agua potable y electricidad en distintas regiones, y destacó que 12.718 personas cambiaron su domicilio desde otras provincias para radicarse en Río Negro en el último año.

En materia salarial, afirmó que la provincia se ubica sexta en el país en salario promedio del sector privado y entre las mejores posicionadas en salarios iniciales de empleados públicos, docentes, policías y médicos.

Como ejemplos del dinamismo económico, citó el caso de Bariloche, con 172.000 metros cuadrados de construcción autorizados y nuevas inversiones hoteleras y residenciales, y vinculó el crecimiento del Alto Valle al impacto de la actividad hidrocarburífera.

Recuperación de cultivos y avance en ganadería marcan un nuevo impulso productivo en la provincia

En el plano productivo, resaltó la expansión de la superficie de cebolla —que ubicó a Río Negro como principal exportadora del país—, el crecimiento del maíz y la incorporación de nuevas hectáreas bajo riego por pivote. Aseguró además que se detuvo la caída en la producción de peras y manzanas y que comenzó un proceso de recuperación en superficie y volumen.

En ganadería, destacó un récord de faena bovina propia el año pasado, con 180.000 animales, lo que posicionó a la provincia como la principal de la Patagonia en ese rubro, junto con avances en genética y consolidación del ciclo completo.

Weretilneck, recordó que Río Negro fue la primera provincia en adherir al régimen nacional de grandes inversiones, decisión que —según sostuvo— consolidó la previsibilidad y envió una señal clara a los inversores.

Minería, energía y proyectos estratégicos

Weretilneck destacó la importancia de la legislación provincial que permitió atraer capital nacional e internacional. Según el gobernador, esa decisión estratégica, tomada en conjunto entre el Ejecutivo y la Legislatura, «toma cada día más valor» y posiciona a Río Negro como la segunda provincia con proyectos aprobados del RIGI, por un total de 17.500 millones de dólares, solo detrás de San Juan en minería.

Como ejemplo, mencionó el puerto de Punta Colorada, destinado a «convertirse en el principal exportador de petróleo de Argentina y uno de los más grandes de América Latina». En ese contexto, destacó la recuperación de Sierra Grande, con más de 450 personas trabajando en proyectos locales y 100 nuevos comercios habilitados por la municipalidad en el último año, lo que permite superar años de olvido y frustración.

Weretilneck precisó que más del 80% de los servicios y provisiones en estos proyectos provienen de empresas locales, con inversiones directas por 8 millones de dólares en terrenos y tasas, y 200 millones en contrataciones de empresas locales. Estimó que, al finalizar los proyectos, 117 millones de dólares se destinarán a salarios, con 500 trabajadores que pasaron de roles no especializados a calificados, generando empleo directo e indirecto para unas 10.000 familias.

El gobernador subrayó el papel de las leyes provinciales para atraer capital nacional e internacional. Foto: Marcelo Ochoa.

Weretilneck destacó la construcción de un gasoducto de 48 pulgadas y la instalación de una planta separadora de líquidos en el Golfo San Matías, que se realizará en el marco del proyecto Argentina LNG con YPF. «Estas obras no solo posicionan a Argentina en el mapa mundial de exportaciones, sino que generan empleo permanente y actividad económica local», afirmó.

El gobernador destacó que, gracias a estos proyectos, la economía de la costa rionegrina se verá transformada en las próximas décadas, con miles de puestos de trabajo y vinculación internacional a través del mar. Subrayó que, a partir de estas iniciativas, «nuestro gas y petróleo dejarán de trasladarse sin generar valor agregado, empleo ni desarrollo económico local«.

Weretilneck también puso énfasis en la minería, la cual, según dijo, volvió a reactivarse después de años de paralización. Actualmente Río Negro cuenta con 2.767 derechos mineros vigentes, con proyectos en oro, plata, uranio, litio y polimetálicos.

Planificación y preparación para el crecimiento

Weretilneck enfatizó la importancia de preparar a la provincia para el crecimiento económico y demográfico que se avecina. Recordó que Río Negro ha demostrado ser confiable y estable, condiciones esenciales para atraer inversiones millonarias. «¿Quién invertiría en una provincia que cambia las reglas cada semana? Esto es lo que estamos logrando: estabilidad, previsibilidad y seguridad jurídica», afirmó.

El gobernador anunció la puesta en marcha del Instituto de Planificación, impulsado por el vicegobernador Pedro Pesatti, que permitirá anticipar impactos, ordenar el desarrollo y adaptar la infraestructura y los servicios a las nuevas demandas.

Apertura del Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Río Negro. Foto: Marcelo Ochoa.

En infraestructura, Weretilneck destacó la necesidad de mejorar rutas provinciales y nacionales, especialmente aquellas que conectan los grandes proyectos energéticos y petroleros, y mencionó la inversión de 147 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina destinada a obras de agua, saneamiento y riego en distintas ciudades de la provincia.

El gobernador también señaló avances en educación, con énfasis en escuelas técnicas, robótica, idiomas e inteligencia artificial, para asegurar que los jóvenes puedan incorporarse a las nuevas actividades productivas. Resaltó la modernización de hospitales mediante telemedicina y digitalización, así como mejoras en seguridad ciudadana, con vigilancia tecnológica, fortalecimiento del 911 y coordinación con el poder judicial.

Weretilneck concluyó destacando la continuidad histórica del desarrollo provincial, recordando los proyectos de ingeniería hídrica y ferroviaria que definieron el crecimiento de los valles y la integración de la provincia, y señaló que la actual gestión está sentando las bases para un Río Negro con planificación estratégica, inversión sostenida y desarrollo productivo durante los próximos 100 años.