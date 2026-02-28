Fundó una pyme en Barda del Medio y busca crecer en Vaca Muerta desde su pueblo: «No la queremos ver pasar»

La pyme surgió a partir de la necesidad de energía en la zona de Vaca Muerta. Foto: gentileza.

Omar Soto es el fundador de Traffo, una pyme familiar de Barda del Medio dedicada al servicio de montajes electromecánicos e ingeniería. Todo empezó cuando dejó su laburo en relación de dependencia, motivado por el deseo de llevar adelante una vez más su propio proyecto. Hace más de una década desistió con su primera empresa, pero en esta ocasión observó un nuevo panorama: Vaca Muerta, cuya creciente demanda energética vio como demanda a cubrir.

Su empresa surgió en 2023, a partir del buen augurio que notó para el sector. “Yo veía que se venía todo el boom de Vaca Muerta, que la demanda energética era muy alta y por ahí muchas empresas no daban abasto, o que el servicio se podía mejorar. En base a mi experiencia es que dije me largo, me la juego y apuntamos a esto”, recordó Omar.

Él vive en Barda del Medio, un pueblo con “mucha historia”, a pesar de que no supera los 2 mil habitantes. Llegó a considerar la posibilidad de mudarse a Neuquén, pero descartó la idea y se plantó en su lugar natal, tras considerar que ya estaba lo suficientemente cerca de las grandes ciudades de la región.

De esa forma, priorizó la calidad de vida del lugar, más tranquila y alejada de la vorágine de la urbe. “Es incluso más seguro, porque tiene como un montón de cosas de la gente de pueblo, o sea, nos conocemos entre todos, sabemos en quien confiar” comentó.

Omar priorizó la tranquilidad que le brinda Barda del Medio, alejada de la vorágine de las grandes ciudades. Foto: gentileza.

Más allá de la comodidad de su hogar, comentó que sacar adelante una pyme le significó un gran esfuerzo personal, además de atravesar el futuro con incertidumbre.

“Tenés que estar pasando malos momentos, no solo económicos, sino también el tiempo que uno no le puede dedicar a la familia. Conformar esta empresa me costó la relación, porque es demandante, y a veces es una decisión arriesgada en este país que todo es tan volátil. Pero no me quejo, porque de alguna manera Traffo va creciendo” relató.

Una segunda oportunidad para emprender

Al principio, Omar comenzó el proyecto en solitario, pero con el tiempo comenzó a gestarse el equipo actual de la empresa, actualmente integrada por 25 personas. En las oficinas lo acompañan el ingeniero Roberto Dipp, la encargada de la parte de compras, Carla Muñoz, y su hija Azul Soto, a cargo de la parte administrativa.

En simultáneo, el resto del personal lo compone la gente que trabaja en «campo», en su mayoría jóvenes que en algunos casos son formados por la propia compañía y dan sus primeros pasos en el mundo laboral.

Yo veía que se venía todo el boom de Vaca Muerta, que la demanda energética era muy alta y por ahí muchas empresas no daban abasto Omar Soto, gerente de Traffo

No es la primera vez que Omar emprende: hace más de una década fundó su primera empresa que duró casi cinco años, pero el desgaste y la situación económica le hicieron dejar la iniciativa. Esta vez, prevé un futuro distinto para Traffo, gracias a la posibilidad energética que brinda el desarrollo del no convencional en el país.

Además, ve una demanda a cubrir, debido a que en Vaca Muerta falta energía. “En la meseta de Añelo no hay gas. Entonces todo lo que se está construyendo, como los edificios o módulos habitacionales, tienen que hacerlo eléctrico. Ahí decís, ¿Cómo puede ser que donde se produce el gas, no tenemos gas?«, señaló.

El objetivo: ofrecer energía al corazón del shale argentino

Es en búsqueda de tratar esa necesidad que buscó contactarse con distintas empresas que también estén interesadas en trabajar en la Cuenca Neuquina. Así fue como estableció un vínculo comercial con Martín Pagliaro, gerente de Mercados Renovables (MR), empresa especializada en el desarrollo de proyectos de generación de energía sustentable que trabajó en distintos puntos del país.

De esa manera, la empresa de Buenos Aires logró arribar a la Cuenca mediante el trabajo en conjunto con Traffo: ellos proveen la tecnología necesaria para las instalaciones, mientras que la compañía de Omar se encarga del montaje. «Entonces, en el costo final, él (Martín) incluye todos sus equipos puestos acá, y nosotros los almacenamos hasta el momento que empezamos la obra» explicó Omar.

El vínculo comercial con MR les permitió aprovechar el impulso de las energías renovables. Foto: gentileza.

Respecto al marco actual, Martín aseguró: «Resulta paradójico, al pensar que se trata de la cuna energética de la Argentina, de donde proveemos de energía no solo al territorio nacional, sino también al exterior». Además, destacó el asunto como una oportunidad para compensar esa carencia con energía fotovoltaica, y de esa manera aportar de electricidad a las comunidades de la zona de Vaca Muerta.

«Desde luego también nos interesa todo lo que sucede en la macro, con los acuerdos que grandes grupos empresariales tienen con el exterior, porque ahí existe otra posibilidad de desarrollar nuestro negocio», añadió.

Cómo ejemplo de la situación en la región, Omar comentó que en dos de sus proyectos en Añelo analizan la posibilidad de hacer un mix entre energía renovable y energía convencional, debido a que sus clientes no pueden contar con la energía que requieren actualmente.

En ese escenario, su plan a futuro es ingresar de lleno en el rubro petrolero de Vaca Muerta en los próximos cinco años. “No la queremos ver pasar” afirmó.