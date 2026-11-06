Vaca Muerta en Río Negro: TanGo Energy comenzó a perforar sus dos primeros pozos no convencionales

La perforación de los dos primeros pozos horizontales en Charco del Palenque busca comprobar el rendimiento no convencional en territorio rionegrino. Foto: gentileza.

La operadora TanGo Energy comenzó las tareas de perforación correspondientes a sus dos primeros pozos horizontales no convencionales en la concesión Charco del Palenque. El bloque se encuentra ubicado en el noroeste de la provincia de Río Negro, a poca distancia de la localidad de Catriel, en un área lindante con el límite de Neuquén. Según las previsiones informadas por la compañía, el cronograma contempla completar los trabajos para iniciar la etapa de producción efectiva antes de que concluya el año.

El objetivo central de este desembarco operativo radica en validar el modelo geológico de la formación en territorio rionegrino y obtener datos precisos sobre su productividad. Charco del Palenque abarca una superficie de 147 kilómetros cuadrados en una zona donde históricamente se perforaron 34 pozos dedicados a la extracción de hidrocarburos convencionales.

La puesta en marcha de estas nuevas unidades busca comprobar en el terreno si las características de la roca madre mantienen la continuidad técnica observada en los desarrollos del lado neuquino.

Las labores en la locación demandaron la preparación previa del terreno a través de movimientos de suelo ejecutados por empresas de servicios asociadas. El plan técnico de esta etapa inicial involucra una inversión estimada de 32 millones de dólares.

El inicio de la perforación representó un adelanto en los plazos originales del proyecto, cuyos compromisos iniciales con las autoridades provinciales situaban la fase piloto entre los años 2027 y 2028.

Desde el punto de vista geológico y logístico, el área presenta aspectos estratégicos para la operadora. Representantes técnicos de la firma señalaron que el bloque registra un espesor significativo de la roca generadora dentro de su portafolio de activos, situándose además al lado de desarrollos consolidados en Vaca Muerta como Coirón Amargo Sureste.

En caso de obtener resultados positivos en las pruebas de flujo, la cercanía con la planta de tratamiento de Medanito —que cuenta con capacidad disponible— permitiría procesar el crudo no convencional sin requerir la construcción inmediata de nueva infraestructura de separación.

El desarrollo de Charco del Palenque forma parte de un esquema más amplio de concesiones no convencionales otorgadas por el gobierno de Río Negro a mediados de año, que incluye también las áreas Entre Lomas y Jarilla Quemada.

En su conjunto, la superficie delimitada supera los 150.000 acres. De confirmarse la viabilidad comercial tras esta prueba piloto, la compañía contempla la posibilidad de escalar la actividad hasta alcanzar 66 pozos adicionales en el bloque, dentro de un programa plurianual orientado a expandir la extracción y consolidar opciones de transporte hacia el mercado externo.

En forma paralela a los proyectos no convencionales, TanGo Energy mantiene un programa de reactivación sobre instalaciones y yacimientos maduros de la región rionegrina. A un año de haber asumido la gestión de los activos de la ex Petrolera Aconcagua Energía, la empresa intervino 105 pozos sobre una meta de 150 operaciones de asistencia técnica.

Estas tareas se enmarcan en un plan de inversión de 15 millones de dólares sustentado en esquemas de alícuotas diferenciales fijados por la normativa provincial para la producción incremental.

La combinación de las labores de extracción convencional y la preparación de los proyectos shale busca estabilizar la base operativa de la empresa en la cuenca. La reactivación de pozos inactivos permitió compensar el declino natural de los campos maduros y llevar la producción desde los 900 metros cúbicos diarios iniciales hasta un promedio actual de 950 metros cúbicos por día.

Con los trabajos de perforación ya en marcha en Charco del Palenque, la industria hidrocarburífera provincial inicia una fase clave de recopilación de datos. Las evaluaciones de presión, caudal y respuesta de la formación durante los próximos meses definirán el ritmo de inversiones previsto para las siguientes etapas del proyecto no convencional en Río Negro.