Río Negro se ilusiona con el «corrimiento» de Vaca Muerta: las áreas que más expectativas generan

Andrea Confini, secretaria de Energía de Río Negro, dijo que una de las grandes expectativas de la provincia en materia de hidrocarburos es lograr un «corrimiento» de la frontera de Vaca Muerta, hoy desarrollada casi en su totalidad dentro de Neuquén.

La funcionaria repasó la visión del Gobierno provincial en el stand de Diario RÍO NEGRO en la exposición AOG 2025 que comenzó ayer lunes y se extenderá hasta el jueves, en el predio de La Rural, en Buenos Aires.

«Los resultados de Phoenix en Confluencia Norte fueron muy buenos y ahora están iniciando otra perforación, así que estamos esperando qué arroja», expresó sobre unos de los bloques más prometedores de la ventana del shale rionegrino.

De acuerdo a Confini, existen expectativas también en otras áreas, como Loma Guadalosa, Cinco Saltos Norte, Cinco Saltos Sur y Río Neuquén.

Sobre Cinco Saltos Norte, dijo que «hoy tiene un permiso de exploración de Capex», con la previsión de un primer pozo «pensado para el año que viene o principios de 2027».

Además, comentó que hay trabajos activos para definir el futuro de Cinco Saltos Sur y Río Neuquén, donde se trabaja con YPF para lograr una concesión apta para el no convencional. A estas se suman Puesto Silva, Charco del Palenque y Los Caldenes, con posible potencial shale, aunque en una instancia más incipiente.

El convencional de Río Negro, entre las prórrogas y las petroleras con problemas

Entrevistada por este diario, Confini valoró el perfil convencional de la provincia y el adelanto de las prórrogas de las concesiones petroleras, que le permitió a Río Negro «conseguir inversiones» antes de tiempo para algunas locaciones.

Indicó que todavía existen áreas con convenios pendientes, como Señal Picada. Lo mismo sucede con otros yacimientos más chicos, donde la intención es «lograr nuevas condiciones para volver a licitarlos», adelantó.

Consultada por la situación de las petroleras que operaban yacimientos en Río Negro y entraron en problemas financieros, explicó que, en el caso de Presidente Petroleum, «la quiebra ya está decretada, con lo cual la vinculación hoy es directamente con el síndico«.

«Estamos resolviendo administrativamente este caso para ver cuáles son los pasos legales a seguir para lograr la reversión del área. En función de eso resolveremos volver a licitarla o que sea Edhipsa (la empresa energética de la provincia) la que se haga cargo», detalló.

En cuanto a Aconcagua, otra de las firmas con presencia en Río Negro y una situación económica compleja, dijo que las áreas que la empresa operaba para Vista Energy fueron cedidas a Tango. Mientras que aquellos bloques que efectivamente eran controlados por la empresa, como no se pidió prórroga, se esperará a la finalización del contrato, entre fines de este año y principios del que viene.

Los proyectos exportadores de Río Negro y la necesidad de capacitación

Ya sobre el final del reportaje, la funcionaria del gobierno de Alberto Weretilneck habló de los programas de capacitación para los trabajadores rionegrinos de cara a los proyectos de midstream que recorren la provincia, como el oleoducto VMOS y las futuras trazas que prometen los proyectos de GNL.

Explicó que estas instancias «se vienen trabajando en conjunto con los sindicatos, especialmente la Uocra, y las empresas», con la finalidad de «adecuar las capacitaciones al requerimiento de la construcción» que necesitarán estas obras.