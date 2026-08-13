Vista apunta a producir 250.000 barriles de petróleo por día en 2030 y pone el foco en la eficiencia de Vaca Muerta

Vista Energy proyecta alcanzar una producción de 250.000 barriles de petróleo por día en 2030, en un escenario de crecimiento sostenido de la actividad en Vaca Muerta y con mayor exposición de la producción argentina a los mercados internacionales.

Así lo planteó Matías Weissel, COO de Vista Energy, durante su participación en el AmCham Energy Forum 2026, que este año se desarrolla bajo la consigna “La energía en clave federal”. El ejecutivo formó parte del panel “Vaca Muerta como plataforma exportadora: escala y competitividad global”.

La compañía cerró el segundo trimestre con una producción de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, luego de consolidar la adquisición de los activos de Equinor en Argentina. De esta manera, Vista continúa posicionada como el mayor productor independiente de petróleo del país.

La empresa, que cotiza en la Bolsa de Nueva York desde 2019, tiene una capitalización de mercado de alrededor de “US$7.000 millones”. De cara a los próximos años, Weissel anticipó una hoja de ruta que contempla un fuerte crecimiento de la actividad.

“Mirando para 2027, 2028 hay un plan de seguir 1.800 millones de dólares por año, en el orden de 100, 110 pozos perforados por año y llegando a valores de 185 mil, 208 mil barriles por día en 2028, visionando ser una compañía de 250 mil barriles día para 2030”, señaló.

Según explicó, esa expansión se apoya en un modelo operativo que la compañía considera probado y en la calidad del recurso no convencional. “Todo esto sobre un modelo operativo probado, llevado a cabo con toda la cadena de valor y muy convencido de la calidad del recurso de la roca que tenemos”, sostuvo.

La eficiencia como nueva batalla

Para Weissel, «el crecimiento de Vaca Muerta abre una nueva etapa en la que el desafío ya no pasa solamente por desarrollar el recurso, sino por hacerlo de manera competitiva frente a otros mercados productores».

“Vaca Muerta es una realidad, pero al mismo tiempo empiezan otras peleas, otras batallas que tienen que ver más con la cuestión operativa de la compañía”, planteó.

En ese escenario, remarcó que el valor de la formación permitió alcanzar los niveles actuales de producción, pero que la competencia internacional obliga a profundizar la eficiencia.

“Cuando vos te enfrentás al mundo, realmente peleás por capital en mercados internacionales, tiene que ser competitivo”, explicó. En ese sentido, señaló que Vista suele comparar sus resultados con los de Permian, aunque remarcó que también existe una competencia interna por mejorar la productividad.

“Nosotros estamos realmente muy enfocados en términos de eficiencia, por cómo construimos los pozos”, afirmó. Uno de los ejemplos que destacó fue el cambio implementado en la logística de arena. Durante este año, la compañía avanzó con un modelo de “full wet sand a granel” y trasladó en enero su planta de lavado al interior del yacimiento.

De acuerdo con Weissel, esto permitió transportar la arena a granel desde las minas locales hasta los sitios de fractura. “Concretamente eso nos redujo costos logísticos casi a la mitad, eliminando procesos como ese proceso de secado”, indicó.

El ejecutivo destacó que la mejora tuvo un impacto significativo sobre los costos de desarrollo y que fue posible a partir del trabajo conjunto entre el equipo de Vista, compañías internacionales y pymes locales. “Hay un alineamiento completo de la cadena de valor que esto se necesita”, sostuvo.

Para Weissel, la velocidad de crecimiento de Vaca Muerta estará vinculada directamente con la capacidad de toda la cadena para mejorar sus niveles de eficiencia. “En definitiva competimos por el capital para seguir reinvirtiéndolo y llegar a esos niveles de crecimiento que tanto proyectamos”, afirmó.

VMOS y el salto hacia los mercados globales

Al analizar las condiciones necesarias para que Vaca Muerta pueda competir internacionalmente, Weissel identificó tres factores centrales: “infraestructura, cadena de valor y capital humano”.

El primero está relacionado directamente con el desarrollo de “Vaca Muerta Oil Sur (VMOS)”. Para el ejecutivo, el proyecto representa un cambio en la escala exportadora de la formación.

“VMOS da una ventaja competitiva en términos de infraestructura, te permite cargar buques tipo VLCC, 2 millones de barriles, que eso te da capacidad de penetrar en mercados como es una refinería de la India, que hasta ahora no lo podíamos hacer porque era con buques tipo Panamax”, explicó.

Weissel señaló que la infraestructura permitirá pasar de una dinámica exportadora principalmente regional a una mayor inserción en mercados globales. En ese sentido, contó que Vista ya logró colocar cargamentos en Singapur, Australia y Malasia. “Hay un cambio de paradigma, nos vamos a lo global”, afirmó.

El segundo desafío, según el ejecutivo, es el trabajo coordinado de toda la cadena de valor. “El partido no está ganado”, advirtió, y remarcó que la exposición de Vaca Muerta al mundo exige demostrar mayores niveles de competitividad.

El tercer eje es el capital humano. Weissel señaló que, si los niveles de actividad continúan creciendo, también aumentará la demanda de perfiles especializados como geólogos, geocientistas, técnicos e ingenieros.

En este punto destacó el trabajo del Instituto de Vaca Muerta, dónde está próxima a insertarse en la industria la primera camada de estudiantes. Para Weissel, se trata de una muestra de la articulación público-privada que requiere el desarrollo de la formación.

“Nos involucra a todos, Estado Nacional, ambas provincias, Provincia de Río Negro, Provincia de Neuquén, los municipios, las pymes, las compañías internacionales y las operadoras”, enumeró.

Finalmente, planteó que el desafío para Vaca Muerta no se limita a cuánto puede crecer la producción, sino también a cómo se llevará adelante ese proceso. “El recurso es casi infinito y tenemos que llevarlo adelante de una forma sostenible, por lo cual es clave estar 100% alineados”, concluyó.